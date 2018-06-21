Как накопить миллион на пенсию и перестать зависеть от государства

Пожалуй, самая обсуждаемая сегодня тема – предстоящее (скорее именно так – гарантированно предстоящее, а не возможное) увеличение пенсионного возраста: до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Напомним, что соответствующие предложения правительство России уже внесло в Госдуму в виде законопроекта.

Мнений на этот счет множество, спектр их достаточно широкий, начиная от «Люди просто не доживут до пенсии» до «Это вынужденная мера, от нее никуда не деться». Республиканские власти в целом поддержали концепцию «Пенсионный возраст надо повышать».

В любом случае сейчас еще рано говорить о том, какой окончательный вариант пенсионной реформы примет форму закона: проект сейчас отправлен на изучение в регионы, а чтения законопроекта, внесение изменений и принятиt в Госдуме, скорее всего, будут уже не раньше осени этого года.

А пока есть время подумать о том, можно ли как-то и если можно, то что сделать, чтобы грядущие пенсионные реформы вас не особо коснулись, а вы стали более независимыми от государства, от государственных пенсий и по выходу на заслуженный отдых заслуженно могли себе позволить то, чему радовались в молодости.

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Статистика нам говорит, что средняя зарплата по стране и у нас в республике в районе 30-40 тысяч рублей, а средняя пенсия по стране в районе 10-15 тысяч. Ну, во-первых, очевидно, что, выйдя на пенсию, среднестатистический житель Башкирии будет получать в два-три раза меньше, чем до выхода на пенсию.

Соответственно, как минимум он будет позволять себе в два раза меньше, чем раньше. Уже не будет, например, поездок хотя бы раз в год на теплые турецкие моря по системе «олл инклюзив», машина и смартфон не обновятся до последней модели, да и много чего не будет, потому что элементарно будет не на что.

Во-вторых, мы же любим всегда сравнивать себя с другими. Наши пенсионеры копейки считают, а зарубежные капиталисты по выходу на заслуженный отдых колесят по миру и жизни радуются. Можно ли сделать так, чтобы и мы по выходу на пенсию чувствовали себя вполне достойно обеспеченными, имели ежемесячный пенсионный доход не в виде копеек, а хотя бы 50, 100 и более тысяч рублей в месяц? Ответ простой и однозначный: да, это можно и это нужно делать.

Фото: findprince.ru

Для того, чтобы накопить деньги себе на пенсию, заставить их работать, приумножить накопления и снова заставить их работать, существует множество способов. Однако для начала необходимо уяснить одну очень важную вещь: сейчас мы говорим о долгосрочных инвестициях на 20-30 лет и больше.

Речь не идет о том, чтобы скопить денег и через 3-5 лет купить новую иномарку или квартиру. Речь идет о том, чтобы сегодняшний среднестатистический житель Башкирии в возрасте 20-30-40 лет, получающий среднестатистическую зарплату, по выходу на пенсию в 60-65 лет получал стабильный высокий доход.

Для таких накоплений существует множество инструментов. Также надо пояснить, что привычные банковские депозиты в качестве накопления будущей пенсии вряд ли можно использовать. Банковские депозиты, главным образом, служат для сохранения денег, например, от инфляции, потому что предлагаемый процент не сильно от оной отличается.

Безусловно, банковские депозиты использовать можно и нужно, но, скорее всего, речь в данном случае идет о сохранении денег, а не об их приращении, например, это может быть формирование некоего личного резервного фонда.

Для приумножения денег необходимы другие инструменты частных финансовых инвестиций. Это, например, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), покупка паев в паевых инвестиционных фондах, а также покупка брокерских услуг – инвестиции в фондовые, сырьевые и валютные рынки.

Во всех этих случаях речь идет о том, что вы доверяете свои деньги профессионалам фондового и валютного рынков, которые с вашими деньгами, собственно, работают на ведущих мировых биржах. Кстати, ИИС выгодны еще и тем, что позволяют получать налоговый вычет – двойная выгода в каком-то смысле.

Доходность от инвестиций в корпоративные и государственные ценные бумаги, облигации стран и международных компаний, торговли валютой и другой инвестиционной деятельности существенно выше, чем от банковских депозитов. Специалисты области финансовых рынков говорят, что среднегодовая доходность от таких инвестиций в размере 15-25% – это нормально и практически гарантировано. Естественно, при умелом подходе и грамотной работе.

Расчеты на самом деле несложные: если вы сегодня инвестируете в различные инструменты 30 тысяч рублей, при среднегодовой доходности в 15%, то с учетом реинвестирования через 10 лет они превратятся в 105 тысяч рублей, через 20 лет на вашем счете будет уже 400 с лишним тысяч рублей, чрез 30 лет первоначальные инвестиции превратятся уже в 1,7 миллиона рублей.

Другими словами, если вам сейчас 30 лет, вам, скорее всего, под силу скопить небольшую сумму в 30 тысяч рублей и инвестировать ее. И через 30 лет вы уже будете снимать проценты с суммы 1,7 миллиона рублей. А это уже почти 22 тысячи рублей в месяц. То есть, одной инвестицией, сделанной вовремя, точнее, заранее, вы уже обеспечите себя средней пенсией.

Фото: neizvestniy-geniy.ru

А если вы инвестируете чуть большую сумму, например, 50 тысяч рублей – это тоже вполне доступно для большинства населения страны. Через 30 лет эта сумма вполне может вырасти до 2,9 миллиона рублей при среднегодовой доходности 15%. Тогда ваша ежемесячная прибавка к небольшой государственной пенсии составит уже почти 36 тысяч рублей. Вполне можно за такие деньги и по миру покататься на заслуженном отдыхе.

А если вам уже 40 лет, по выходу на пенсию вы свои 50 тысяч превратите в 700 накопленных тысяч рублей.

Теперь другой сценарий. У вас есть ребенок, которому вот-вот исполнится 20 лет, круглая дата. Нужно сделать хороший запоминающийся подарок. Например, купить топовую модель модного смартфона. Или же подарить сыну/дочери на 20-летие те же 50 тысяч рублей в виде инвестиций в его/ее будущее.

Так вот, через 40 лет при средней доходности эта сумма превратится в 11,6 миллиона рублей накоплений или почти 146 тысяч рублей ежемесячного дохода.

То есть, одним подарком вы вполне можете обеспечить безбедное пенсионное будущее своему чаду. Даже если взять для примерного расчета среднегодовую доходность в 10%, что практически гарантировано при выборе почти безрисковых инвестиционных портфелей, то к выходу на пенсию вашего ребенка он будет обладать суммой в 2 с лишним миллиона рублей и ежемесячным доходом в 25 тысяч рублей.

Проверить расчеты можно самостоятельно. По ссылке ниже скачайте «Калькулятор вашей дополнительной пенсии», вставьте в ячейку сумму, которую вы готовы инвестировать сегодня (большая зеленая сумма) и посмотрите, какая сумма получится через 10, 20, 30 или 40 лет, а также на какую сумму ежемесячной пенсии вы сможете рассчитывать.

Можно так же изменять величину среднегодового уровня доходности (15, 10 или, например, 20). Для этого нужное вам значение поставьте в первую ячейку столбца «% годовых», данные рассчитаются автоматически.

Важное пояснение: процент здесь сложный (процент на процент). Это значит, что когда вы инвестируете какую-то сумму, то полученный доход (полученный через год и далее) не забираете, а реинвестируете дальше, увеличивая основную сумму накоплений.

Гарантии и безопасность

Стопроцентной гарантии, что будет все именно так, как вы запланировали, никто вам не даст, как никто не даст гарантии того, что завтра не случится, например, конец света. Между тем, инвестируя свои деньги в инструменты фондовых, валютных, сырьевых и других рынков, необходимо учитывать следующие моменты.

Инвестиции – это всегда риск. Когда же мы предполагаем среднегодовую доходность в размере 10-15%, это доходность по более или менее консервативному (безрисковому) сценарию управления вашими инвестициями.

Далее. Это среднее значение, мировая экономика всегда движется волнообразно и всегда проходит четыре этапа: развитие, стагнация, падение и стабилизации. Затем снова рост и так далее. В долгосрочной перспективе (более нескольких лет), как показывает история, мировая экономика всегда растет.

Диверсификация. Риски при управлении вашими инвестициями снижаются еще и тем, что «яйца в одну корзину» никогда не складывают. Инвестируя любую сумму, вы не покупаете что-то одно, вы всегда покупаете пакет, в который могут входить: корпоративные ценные бумаги компаний разных стран, корпоративные облигации компаний разных стран, государственные облигации разных стран.

Вероятность того, что все это дело одновременно рухнет, практически ничтожна. Если только не случится конец света или еще какой-нибудь глобальный катаклизм. Но и в этом случае мы говорим о долгосрочных инвестициях: если сегодня ставки снизятся, потом они обязательно повысятся. Поэтому свой среднегодовой доход вы с большой долей вероятности все-таки получите.

Фото: cryptoratings.ru

С чего начать

Начать нужно, прежде всего, с понимания того, что любой среднестатистический житель России и Башкирии может стать более или менее серьезным портфельным инвестором, то есть, иметь в своем распоряжении портфель (портфели) различных инвестиций и получать стабильный пассивный доход.

Пассивный доход – это когда вы не работаете, а только владеете неким активом, который работает за вас и приносит вам деньги. Согласитесь, мечта практически любого. Хотя не все так просто.

Кстати, в России по оценкам специалистов, людей, интересующихся портфельными инвестициями, не много – не более 3,5%, раньше было еще меньше. В остальном цивилизованном мире 50-60% населения занимаются постоянными инвестициями в свое будущее, в будущее своих детей. Может быть, это одна из причин, почему они живут лучше нас?

- На самом деле государство нам уже давно намекает на то, что о своем будущем человек должен заботиться, прежде всего, сам. Это началось довольно давно, когда у людей появилась возможность накопительную часть своей будущей пенсии направлять в негосударственные пенсионные фонды. У людей тогда появилась серьезная возможность самостоятельно распорядиться собственными деньгами, определить будущее своих инвестиций, инвестировав их в один из многих негосударственных пенсионных фондов. Это был такой жирный намек: о своем достойном будущем вам надо подумать самим, – говорит Булат Загретдинов, эксперт инвестиционной компании «Финам» в Уфе.

После того, как вы поймете, что пора уже перестать надеяться на кого бы то ни было еще, кроме самого себя, нужно пройти хотя бы минимальное обучение – повысить свою финансовую грамотность. Для этого вполне достаточно бесплатных ресурсов в интернете. Есть бесплатные или недорогие курсы при тех же брокерских организациях. Это поможет вам как минимум не попасться на удочку мошенников: ведь если у вас есть временно свободные деньги, найдется с десяток недобросовестных контор, желающих ими завладеть.

Фото: utmagazine.ru

Следующий этап – выбор брокерской организации или банка, то есть, специальной организации, которая предложит вам тот набор инвестиционных инструментов, который вас устроит по ряду параметров: сумма, доходность, риск. Перед тем, как заключить договор с брокером, изучите специальный раздел на сайте Банка России, именно он регулирует деятельность на финансовых рынках, осуществляет надзор за финансовыми, брокерскими организациями.

Естественно, у брокерской компании должна быть лицензия. Изучайте различные рейтинги, тематические форумы, отзывы, книг на эту тему в любом книжном магазине море. Все это есть, нужно только одно – захотеть и не лениться.

Выбирая банк, обязательно посмотрите этот раздел Агентства по страхованию вкладов, в котором указаны банки-участники системы страхования вкладов (ССВ), это когда вклады застрахованы в сумме до 1,4 миллиона рублей. Там же указаны банки, исключенные из ССВ, банки, которые проходят процедуру оздоровления, а также те, кто находится на стадии ликвидации.

Начать формировать свою будущую пенсию можно с любой суммы. Банки и брокерские компании предлагают различные пакеты и инструменты, когда сумма вклада начинается чуть ли не с 1 (одной) тысячи рублей. Начать с 30-50 тысяч – вполне доступно для большинства жителей, даже со средней и – прямо скажем – маленькой зарплатой.

В этом месте многие могут возразить: о каких инвестициях мы тут говорим, когда с зарплатой в 30 тысяч в месяц и так ни на что не хватает, дети голодные, жена недовольная, в отпуск на море последний раз еще при Советском Союзе ездили.

Фото: storeskidki.ru

Конечно, бывают разные жизненные ситуации, но большинство людей все-таки имеют возможность каждый месяц откладывать небольшую сумму, и скопить те 30-50 тысяч рублей, которые мы рассматривали для примера, вполне возможно.

Если каждый человек внимательно обернется и посмотрит, на что он/она тратит деньги, придет интересное понимание того, что многие вещи и услуги в принципе можно было и не покупать: раз в год можно пройти мимо новой пары джинсов, не обновлять смартфон, раз в месяц отказаться от еженедельных пятничных возлияний – примеров для экономии масса.

Есть куча бесплатных программ и приложений к смартфонам по бюджетированию личных финансов – скачайте и попробуйте записывать доходы и расходы. Эксперты советуют установить для самого себя правило: с каждого прихода денег определенный процент откладывать. Это может быть и 5% и 10%. Неожиданную премию можно не прокутить, а отложить. Все это не имеет никакого отношения к жадности – это всего лишь ответственное отношение к деньгам и своему будущему.