В Башкирии стартовала кампания по выборам депутатов Госсобрания

Сегодня представители Центральной избирательной комиссии Башкирии рассказали журналистам о выборах в башкирский парламент. Выборная кампания стартовала сегодня с момента публикации решения ЦИК Башкирии о назначении даты выборов. Избирателям предстоит выбрать 110 депутатов Госсобрания 9 сентября.

Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев рассказал об основных изменениях и новшествах предстоящих выборов.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

«Мобильный избиратель»

Теперь житель Башкирии, который по тем или иным причинам в день выборов 9 сентября будет находиться не дома, а в другом городе или районе, может проголосовать по месту своего нахождения в день выборов. Но для этого надо написать заявление.

Срок подачи заявлений с 25 июля до 5 сентября. В эти дни заявления принимаются в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг) и на едином портале госуслуг. А за десять дней до выборов – можно обратиться и в участковые избирательные комиссии как по месту жительства, так и по месту нахождения избирателя.

КОИБы и веб-камеры

В этом году в Башкирии на выборах установят 811 КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), их будут ставить на участки с численностью избирателей более 1500 человек.

- Охват КОИБами составит более 60% избирателей республики, - сказал Хайдар Валеев. – У нас есть всего 219 электронных комплексов, остальные КОИБы будем брать в аренду у соседей, Удмуртии, Пермского края, Челябинской, Оренбургской и Курганской области.

Что касается веб-камер на участках, то окончательного решения по их использованию пока не принято.

- Для избирателей важнее, чтобы участки были оснащены КОИБами, - поделился Хайдар Валеев. – Так надежнее. Все ведь упирается в деньги. Только на КОИБы дополнительно надо 12 миллионов рублей. Но мы думаем над тем, чтобы использовать видеокамеры в ТИКах (территориальных избирательных комиссиях), как это было на выборах президента. Хотя бы там чтобы были.

Изменения в избирательных округах

Произойдут некоторые изменения и в границах избирательных округов и в их центрах. Изменили границы четырех округов: 15, 45, 47, 49.

Изменились центры трех округов. В округе №46 центром стал Уфимский район (ранее был – Кушнаренковский), в округе № 49 – Иглинский (был Нуримановский), округе № 26 – Стерлитамакский (был Стерлитамак).

Для понимания скажем, что всего Башкирия будет разделена на 55 избирательных округов, где надо будет выбрать по одному депутату в башкирский парламент от округа. А еще 55 депутатов Госсобрания будем выбирать по партийным спискам. То есть на руки каждый избиратель получит по два бюллетеня по выборам в Госсобрание.

Партии, чьих кандидатов в партийных списках можно выдвигать без сбора подписей, должны на днях провести свои конференции по выдвижению. Всего таких партий шесть: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты России и «Зеленые». Эти же партии могут выдвигать своих кандидатов и в одномандатных округах без сбора подписей.