Стало известно, когда наконец закончится конфликт на Украине

Таролог Константин Дараган имеет другое мнение, предсказывая, что СВО продлится еще долгое время. Он утверждает, что Россия будет придерживаться более жесткой политики и только к 2028 году конфликт утихнет. В своих прогнозах он также говорит, что Украина может быть разделена на три части: одна присоединится к России, другая останется под контролем запада, а третья станет отдельным государством. Это разделение будет происходить под влиянием политических и экономических факторов, а также национальных интересов.