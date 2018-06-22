Министр сельского хозяйства Башкирии: Надо менять философию

- Надо менять философию сельского хозяйства, производить не сырье, а продукты питания, полуфабрикаты, - отметил министр сельского хозяйства и привел пример.

- В прошлом году в Башкирии было продано продуктов питания на 417 миллиардов рублей, а произвели в республике на 160 миллиардов. В министерстве видят два приоритетных направления для достижения эффективности сельской экономики, это кооперация малых форм хозяйствования и привлечение инвестиций в производство молока, мяса и переработку сельхозпродукции.