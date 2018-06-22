Министр сельского хозяйства Башкирии: Надо менять философию

Ильшат Фазрахманов рассказал об итогах реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства.
- Надо менять философию сельского хозяйства, производить не сырье, а продукты питания, полуфабрикаты, - отметил министр сельского хозяйства и привел пример.
- В прошлом году в Башкирии было продано продуктов питания на 417 миллиардов рублей, а произвели в республике на 160 миллиардов. В министерстве видят два приоритетных направления для достижения эффективности сельской экономики, это кооперация малых форм хозяйствования и привлечение инвестиций в производство молока, мяса и переработку сельхозпродукции.
Например, для развития индустриального способа производства молока в ближайшие 5 лет планируется построить 10 крупных молочных ферм стоимостью более 2 млрд руб каждая. Инвестор на строительство первых четырех ферм в Ермекеевском, Белебеевском, Бижбулякском районах уже найден. Фирма "Эко-Нива" уже производит 1450 тонн молока в сутки, в планах выйти на объём в 4000 тонн. Также в планах министерства - создание индустриального аграрного парка под Уфой, чтобы наладить прием, хранение и фасовку овощей.