98-летний защитник Брестской крепости поделился секретом долголетия

Медиакорсеть встретилась с защитником Брестской крепости Ришатом Исмагиловым. Каждое лето он приезжает из своей уфимской квартиры в деревню Байгильдино Нуримановского района – в дом, который сам построил для своей семьи.

Нас ждали. Парадный костюм, на столе книги, которые он написал: «Очерки по истории Нуримановского района», «Записки директора школы», «Жива память» и другие. Во время интервью несколько раз его спрашивали: «Вы устали, отдохнете?». «Нет, терплю», - отвечал он и продолжал увлекательный рассказ о своей жизни.

Фото: Артур Салимов

Ришат Салихович родился 15 апреля в 1920 года в деревне Нимислярово Нуримановского района Башкирии. Судьба с детства не щадила: в стране начались репрессии, и его семью раскулачили. Имущество отобрали, мать с детьми оставили на улице.

Но это не помешало Ришату Салиховичу закончить местную семилетнюю школу. Потом была учеба в Кушнаренковском педучилище, Башкирском государственном учительском и педагогическом институте. По распределению молодой учитель отправился в Агардинскую среднюю школу Благоварского района.

В октябре 1940 года его призвали в армию. Ришат Исмагилов служил радистом роты связи 455-го стрелкового полка, дислоцированного в Брестской крепости.

Фото: Артур Салимов

- На политзанятиях нам постоянно говорили о Гитлере, Германии, о наступлении фашистских войск. На карте мы отмечали, какие страны пали – Западная Белоруссия, Прибалтика…. Мы знали, что война начнется, рано или поздно, сегодня или завтра, и первый удар встретим мы, - вспоминает Ришат Салихович.

Через восемь месяцев службы началась война.

Он хорошо помнит последний мирный день.

- Мы 21 июня выехали на тактические занятия недалеко от границы, - вспоминает ветеран. – Тренировались в установлении радио- и телефонной связи при ее нарушении. Возвращаемся в казарму, навстречу попадается командир дивизии. Подумали, что едет на отдых. Вернулись в расположение. В крепости нет никакого порядка! Кто-то стирает, кто-то бреется. Командиров нет. Два фильма подряд показали, а отбой все не объявляли. В два часа ночи легли спать.

Я проснулся от страшного взрыва. Волной меня снесло с третьего этажа нар. Оглядываюсь, везде пыль, крики, кто-то стонет «Мама!..», «Убейте Гитлера!».

- Товарищи, война! – кричал он в разрушенной крепости. Это был первый сигнал о начале Великой Отечественной войны. С сильной контузией и ранением в ухо он смог поднять оставшихся в живых солдат.

- Ни воды, ни еды, ни медикаментов, в нательном белье мы продолжали отстреливаться, - вспоминает ветеран. – Немцы уже окружили крепость. У нас – винтовки, у них – пулеметы.

Через несколько дней осады Исмагилова и еще двух солдат отправили для установления связи с командованием. До этого момента посыльных тоже отправляли, но обратно в крепость они уже не возвращались. Ришату Салиховичу удалось прорваться, найти командира дивизии Лазаренко и доложить о положении в крепости. За этот подвиг Исмагилова наградили орденом Отечественной войны II степени.

В боях он был тяжело ранен. Долго лечился в госпиталях. На двух костылях вернулся домой. Осколки снаряда в ноге он носит всю жизнь.

После войны

В июне 1945 года Ришат Салихович возглавил Байгильдинскую среднюю школу Нуримановского района. Под его руководством впервые была построена школа по типовому проекту, появился интернат для детей из окрестных сел, построены дома для учителей. Педагогов постоянно обучали ученые из Свердловска, Челябинска, Казани и Уфы. Впервые все дети школьного возраста учились.

Фото: из личного архива Р.Исмагилова

Ришат Салихович и его супруга Сарва Газизовна воспитали шестерых детей, и все они продолжили педагогическую династию. Старший Флюр Исмагилов – доктор технических наук, профессор УГАТУ, Зинфер – доктор химических наук, профессор, директор Кемеровского НИИ химии угля, Фоат – доктор технических наук, профессор Московского нефтяного университета им. Губкина, Рафаэль – доктор сельскохозяйственных наук, профессор и завкафедрой растениеводства БГАУ, Флюра – кандидат филологических наук, завкафедрой Уфимского юридического института, Салават – директор Байгильдинского сельского лицея.

- Растить детей было не сложно. Если у детей есть желание учиться, то родителю в радость все хлопоты, с обучением связанные. Сыграла роль и наследственность, - считает Ришат Салихович. - Если смотреть с экономической стороны… Я всю жизнь держал пасеку, всей семьей выращивали на откорм животных. Мясо сдавал в отдел снабжения. Деньги были. Но много детей – это каждый год какие-нибудь значительные траты. Один заканчивает институт – другой поступает, защита докторской, свадьбы.

С супругой Сарвой Газизовной Фото: из личного архива

- В чем секрет такого успешного во всех смыслах родительства?

- В первую очередь, у матери и у отца должен быть один взгляд на воспитание и образование. Отцы, как правило, самоустраняются от этих вопросов, и вся ответственность ложится на плечи женщин. Я считаю, что это в корне неверно. Отцы на родительское собрание не приходят. Что сделал я? Были партсобрания, заседания сельсовета. В моей тетради – список коммунистов, депутатов, учителей. И их детей. Отношение к учебе мы обсуждали на самом высшем уровне! Хоть посев, хоть уборка на повестке дня, я выступаю про успеваемость детей. На полном серьезе! С трибуны объявляю – «У Махмута сын пропускает уроки, а Фарит приходит на урок не готовый. В чем дело?»

Фото: из личного архива

К сожалению, сейчас ответственности учителей за успеваемость детей нет. Главное – как он сдаст экзамен и все. Остальная жизнь ребенка вне поля внимания современного учителя.

Секрет долголетия

- Первое – наследственность, - рассказывает ветеран. - Второе – «нормальный» образ жизни – вовремя есть, вовремя пить. На завтрак у меня салат из нескольких ингредиентов уже много лет. Яблоко, изюм, чернослив, курага, зеленый перец, морская капуста – обязательно! Японцы постоянно ее едят, знают, наверное, чем полезна. Всегда на столе овощи. Пресную пищу я не люблю. Суп-хлеб – не для меня, ем его с тыквой, например. Это разнообразие.

Но главное! У человека должно быть Дело. Человек должен жить с устремлением. Не должно быть поводов остановиться и задуматься: «Эх, что поделать бы?». Минуты безделья не должно быть. И человек должен работать и радоваться результату: вот, сделал ведь, смог. И когда человек работает с удовольствием, он делает работу хорошо, его хвалят, ставят в пример, советуются, уважают. Это ли не прибавляет лет и не увеличивает желание жить? Я в школе работал в три смены – приходил домой, ужинал и уходил в школу опять. Писал планы, проверял работу учителей, контрольные, писал отчеты. И мне это было в радость.

Фото: Артур Салимов

В свое время у нашей школы в Байгильдино было 20 гектаров пашни. Школьники работали там от вспашки до уборки урожая. Так мы воспитывали ответственность. У детей формировалось понимание, как вообще хлеб растет и добывается. Наша школа была экспериментальной площадкой уфимского филиала Академии наук СССР. Изучали влияние бурого угля на урожайность в качестве удобрения. Доказали эффективность применения, хозяйства района получили удобрение из угля бесплатно. Все школьники – участники эксперимента получили медаль ВДНХ.

Я сорок лет работал и мне никогда не было стыдно за свою работу. Стресса по этому поводу не было – вот что я подчеркну.

За свою жизнь я построил четыре дома. Это удовольствие для меня. Когда сватал свою невесту, Сарву Газизовну - дом у меня уже был, было, куда привести жену. Так было принято: иначе не избежать обидных слов во время ссор – «У тебя ж дома даже не было, когда мы стали жить!»

- О чем жалеете?

- В хлопотах мало уделял внимание своему развитию. Но жалеть мне не о чем. Мое самое главное счастье – жизнь с любимым человеком. Я увидел счастье своих детей. Но много осталось и не сделанных дел.

- Смотрите фильмы о войне?

Фото: из личного архива

- Нет, в последнее время не смотрю. Про Брест все посмотрел. Мы даже для сельчан ночью устраивали кинопросмотр на улице. Смотрю только новости, чтобы быть в курсе. Вот, про пенсионный возраст наконец-то решили.

- А что - надо было повысить?

- Да давно надо было! Здоровые люди, и ходят без дела, пенсионерами себя называют. В 60 лет женщины еще молодые. А страна нищая, без денег. Шахтеры, работники химических заводов понятно – тяжелый, физический труд – им можно и нужно досрочно выходить на отдых. Здоровье надо учитывать, конечно. Но в 45 лет выходить на пенсию неправильно. Я 10 лет работал, будучи на пенсии, будучи инвалидом.

- А если работы не будет?

- Везде есть работа, кто захочет ее найти. В деревне почему бы не выращивать овощи? Сейчас ведь в деревнях не сажают картошку. Здоровые люди, а огороды зарастают. Покупают все. Вот, купил недавно в сельском магазине – 20 рублей за килограмм. Почему бы пасеку, уток, животных не держать? Пастбища заросли лесом.

Работа найдется, если будет желание.

- Гордитесь ли своей страной?