«Работа продлевает жизнь»: власти Башкирии о пенсионной реформе

Напомним, Правительство России в день открытия мундиаля, 14 июня, одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году. Переход на новый пенсионный возраст произойдет не сразу, для мужчин переходный период затянется на 10 лет, для женщин - на 16 лет.

Отметим, что реформу россияне приняли достаточно агрессивно. Более 90% жителей страны, согласно данным соцопросов, выступили против повышения пенсионного возраста. В некоторых крупных городах страны прошли первые митинги. А петицию об отмене реформы подписали более 1,8 млн россиян.

Рамзил Ишсарин, депутат Госдумы VII созыва:

- Не буду пересказывать все те доводы, которые были озвучены ранее в СМИ. Какое мое отношение? Мы даже в первом чтении законопроект не рассматривали, а все так говорят, будто его приняли. Впереди будет много обсуждений на разных уровнях.

Знаете, я готов работать до 65 лет. Я все время работал. И в выходные, и в отпусках. Без работы себя не представляю. Сложно конечно предугадать свое состояние физического здоровья, но надо смотреть на будущее с оптимизмом. Другое дело, что сторонник повышения пенсионного возраста по условиям труда. Я не могу представить шахтера, работающего в 60 лет. У меня много родственников работают на тяжелой работе, на заводах.

Рим Каюмов, уполномоченный по правам человека в РБ:

- Это очень неоднозначный вопрос. Необходимы обсуждения, все надо просчитать заранее. Главный вопрос — сможем ли мы обеспечить столько рабочих мест? Нужно принимать решения поэтапно, взвесив все за и против.

Ольга Панчихина, руководитель регионального отделения Общественной палаты России:

- Все эти социальные реформы, которые есть, должны идти сообща — и здравоохранение, и различная социальная поддержка. Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал.

Андрей Носков, депутат Горсовета Уфы III созыва, руководитель ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом», владелец компании «ПСК-6»:

- Я сожалею, что наше государство принимает такие меры. Повышение пенсионного возраста — это не самый лучший вариант, люди должны когда-то отдыхать. Важнее другая проблема — повышение актуальности рабочих профессий. Плохо, что молодежь у нас не идет в рабочие профессии. Мы потеряли все профтехучилища, вот это большая проблема. Все торговать идут. У меня 2 тысячи рабочих, я вижу, какие молодые ребята приходят — смотрят на установки как на новые ворота.

Ленара Иванова, министр cемьи, труда и социальной защиты населения РБ:

- Реформа действительно назревала давно, она необходима. Как это ни странно, мое мнение — работа продлевает жизнь. Я часто замечала, что человек, как только выходит на пенсию — начинает угасать. Профессора, творческие личности, люди умственного труда живут долго. Пенсионную реформу я обсуждала дома, с друзьями, на работе. И заметила, что многие рассуждают достаточно утилитарно, в лобовую. Во-первых, по вредным профессиям все льготы непременно сохраняются.

В глубине души я уверена, что в таком жестком виде конфигурация реформы не пройдет. Поскольку очень много факторов в ней не учтено: взять хотя бы то, что когда в 55 лет женщины уходят на пенсию, они помогают молодому поколению воспитывать детей, помогают демографии. Ведь у нас нет яслей, и это большая проблема!

Константин Толкачев, спикер Государственного собрания Башкирии – Курултая:

- Нынешние показатели выхода на пенсию в 55 и 60 лет были установлены еще в 1956 году, в другой стране и другой эпохе. За прошедшее время кардинально изменились и условия труда, и продолжительность жизни. Сегодня в этом возрасте люди продолжают активно работать и зачастую сталкиваются с противодействием работодателей, которые искусственно ограничивают возможности в трудоустройстве. Новая система позволит сохранить на рынке труда квалифицированные, компетентные кадры, настоящих профессионалов с опытом работы, даст им возможность достойного заработка.

Руфина Шагапова, депутат Госсобрания — Курултая РБ:

- Очень много думала об этом. Однозначно скажу — я против такой формы повышения пенсионного возраста. Я понимаю эту государственную необходимость, но это слишком категорично. Кто просчитывал, где эти люди будут работать? В 50 лет женщину на работу уже не берут и кредит в банке не могут не дать. И с мужчинами так. Получается, плодим армию безработных. Считаю, что люди должны уходить на пенсию по желанию. У нас ведь есть граждане, которые и в 80 лет работают с удовольствием. Считаю, что о реформе стоило задуматься еще 20 лет назад.

Юнир Кутлугужин, лидер рескома КПРФ: