Брата замминистра в Башкирии обвиняют в разорении 700 фермеров

Еще совсем недавно фермерское хозяйство «Агидель» Гафурийского района было одним из преуспевающих: рожь колосилась, надои росли, урожайность увеличивалась. Все было прекрасно до тех пор, пока на смену тучным годам не пришли кризисные годы.

В результате денег стало резко не хватать буквально на все – на топливо, на корм, на содержание техники. В общем, появилась реальная угроза разорения некогда успешного фермерского хозяйства.

А это, на минуточку, порядка 10 деревень и более 700 фермеров, земли и крупный рогатый скот которых находились в аренде у «Агидели». И все они вот-вот останутся у разбитого корыта.

К счастью, по крайней мере, тогда так казалось, что к счастью, старый хороший знакомый руководителя и единственного учредителя «Агидели» Тимерьяна Кинзябаева подсказал: мол, знает одного делового человека со связями, который поможет.

Этот «деловой человек со связями» по фамилии А., осмотревшись и «вникнув в проблемы» хозяйства, выдал вердикт: необходимы инвестиции, и он знает, где их взять – у другого своего знакомого, инвестора по фамилии Ш.

- Посредник А. сказал, что его и инвестора интересы должны быть учтены за помощь. Поэтому я отписал (переоформил) им сначала по 25% уставного капитала моей компании каждому, себе оставил половину, – рассказывает фермер Тимерьян Кинзябаев.

Фото: mkset.ru

По его словам, инвестиции поначалу действительно были, около двух миллионов рублей, это было осенью 2015 года. Потом в фермерском хозяйстве между руководителем, инвестором и посредником роли в компании были перераспределены следующим образом.

Трое решили, что непосредственно руководством и администрированием будет заниматься фермер Кинзябаев, раз уж он тут все знает. Инвестор Ш. так инвестором и останется – просто дал денег. А посредник А. зацикливает на себе финансы и маркетинг, он стал финансовым управляющим.

- Да на этом и порешили, я думал, пойдет работа, трудности минуют хозяйство. Дальше я им отписал еще по 25% уставного капитала. Таким образом в моем фермерском хозяйстве я остался только руководителем, а учредителями в равных долях стали Ш. и А., – говорит Кинзябаев.

В этом месте у любого читателя может возникнуть вполне логичный вопрос: как так получилось, что опытный предприниматель, не первый год занимающийся бизнесом, знающий, что такое риск, и уж тем более знающий, что в наше время никому нельзя доверять, вдруг взял и отдал все свое имущество (100% доли в компании) малознакомым (почти незнакомым) людям? Сам Кинзябаев толком ответить на этот вопрос не может: мол, так уж получилось, была нужда, вот и доверился.

- Во многих районах есть специальные отделы в администрациях, которые занимаются развитием аграрного комплекса на своих территориях, консультируют, помогают в разрешении затруднительных ситуаций, как у нас, например. В нашем же районе этого ничего нет, вот и пришлось довериться. Кто ж знал, что так все получится… – сокрушается фермер.

Фото: mkset.ru

А дальше начались некоторые странные вещи. Инвестор Ш., по утверждению фермера Кинзябаева, продолжил инвестировать: был как минимум еще один транш, который тот передал финансовому управляющему А. наличными, не оформив при этом никаких документов.

По словам фермера, в итоге 8 миллионов инвестиций на расчетные счета его компании все-таки пришли, но пришли они не напрямую от инвестора Ш., а по несколько усложненной схеме.

- А. провел деньги через фирмы-однодневки, от них ко мне на счета пришли эти инвестиции. Но потом оказалось, что я якобы этим фирмам остался должен и, по заверению А., я должен буду рассчитаться урожаем, – говорит фермер.

Это очень похоже на стандартную схему рейдерского захвата: у компании создается искусственная задолженность, которой де-факто быть не должно и нет, а де-юре фирма признается банкротом, ее имущество распродается, полученные деньги достаются тому, кто эту схему устроил, то есть, рейдеру.

В нашем случае фермер Кинзябаев, по его словам, ничего подозрительного в этой схеме не увидел. Мол, как он сам говорит, раньше ведь тоже так работали – кто-то давал деньги на развитие (финансирование оборотных средств), а потом забирал долг частью урожая, все были довольны.

- Тогда же, в конце 2015-го А. сказал мне, что инвестор Ш. выходит из общества, поэтому я, как административный директор, должен подготовить документы, какие в таких случаях обычно готовятся, – рассказывает фермер Кинзябаев.

После того, как инвестора Ш. вывели из учредителей, финансовый управляющий и посредник А. остался единственным учредителем фермерского хозяйства «Агидель», никогда его при этом по факту не учреждая и ни копейки инвестиций не вкладывая.

Дальше еще интереснее. Весной 2016 года, когда шли посевные работы, в хозяйство пришел инвестор и бывший соучредитель Ш., который, как оказалось, не ведает ни сном, ни духом о том, что половина фермерского хозяйства ему уже не принадлежит.

- Приехал он, спросил, как дела и начал требовать с меня расписку о том, что я взял у него деньги. Конечно, я никакой расписки писать не стал, так как деньги я ни у кого не брал и в глаза их не видел. А по поводу своего выхода из состава учредителей «Агидели» Ш. сказал, что это было незаконно и что он планирует восстановить справедливость через суд, так как подписи его на документах оказались поддельными. Он и восстановился в учредителях компании, – говорит фермер Кинзябаев.

Пока посредник и финансовый управляющий фермерским хозяйством «Агидель» А. был его единственным учредителем, он учредил другую фирму со сходным названием – ООО «Агидель А.».

- И вот пока он хозяйничал в моей фирме, он вывел все активы через свою новую фирму и часть распродал. Это касается и техники, и скота. Общий ущерб только прямой я оцениваю примерно в 90 миллионов рублей. А учитывая тот факт, что на всей земле, которая была под управлением (в аренде) фермерского хозяйства «Агидель» и которая в свою очередь принадлежит примерно 700 фермерам из 10 деревень, это паевая земля, весной этого года не обрабатывается, соответственно, в этом году не будет урожая, общий ущерб я и представить боюсь. В итоге, 10 деревень, все 700 фермеров рискуют быть разоренными, – говорит фермер Тимерьян Кинзябаев.

Фото: mkset.ru

По его подсчетам, по состоянию на начало 2018 года, необработанными оказались почти 2 тысячи гектаров. Во всем мире сабантуи отгромыхали по случаю завершения посевной, а на землях фермерского хозяйства «Агидель» буквально конь не валялся.

Вся эта невероятная, по местным меркам, по масштабам сумма убытков может стать еще больше: фермеры опасаются, что их налог на землю будет увеличен ввиду неэффективного, точнее, нецелевого использования пахотных земель.

- В сезон посевных работ в моей компании работали около 100 человек. 70 человек работали круглогодично. Из-за разорения «Агидели» все они остались без работы, без средств к существованию. В настоящий момент руководство ООО «Агидель А.» распродало весь семенной материал, трактора и сельскохозяйственную технику. Местная районная администрация, конечно, в курсе, они все видят. Но толка никакого нет, помощи тоже. Все благодаря, в том числе тому, что А. пользуется связями, например, родственными, у него брат в руководстве министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Но я надеюсь, что справедливость восторжествует, я сдаваться не буду, – говорит Тимерьян Кинзябаев.

Фото: mkset.ru

- Со стороны А. это была заранее спланированная акция, стандартный рейдерский захват. Он вывел меня незаконно из учредителей «Агидели», тут же учредил дублирующую фирму, куда вывел все имущество и урожай: 2015-й год – был очень урожайным. Весь урожай продал, нам всем говорил, что деньги от реализации пойдут на развитие. А в итоге имеем то, что имеем. Лично я восстановился в правах учредителя по суду. Но незаконно меня вывели из успешного предприятия, а восстановился я в предприятие-банкрот. Я инвестировал в предприятие 10 миллионов рублей, больше я их не видел, – говорит инвестор Ш.

По словам Ш., он еще почти три года назад пытался найти правду, точнее, до сих пор пытается. Но, как он сам говорит, в Гафурийском районе это сделать сложно, мол, тут все друг с другом повязаны, все друг друга прикрывают. Например, А. устроил, по словам и инвестора Ш., и фермера Кинзябаева, к себе на работу родственника одного из руководителей местного отделения службы судебных приставов.

- Я даже с братом этого А. разговаривал, он же замминистра работает, просил, чтобы тот повлиял на брата. Чиновник признал, что его брат действительно должен, но рассчитается, а он – чиновник – ручается за брата. Но мне много раз говорили, что он действительно за брата "ручается", но в другом смысле: когда А. все сходит с рук- говорит инвестор Ш.