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Брата замминистра в Башкирии обвиняют в разорении 700 фермеров
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Брата замминистра в Башкирии обвиняют в разорении 700 фермеров

Сегодня, 11:25ОбществоМарат ГареевФото: mkset.ru
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