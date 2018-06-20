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Стало известно, с кем ФК «Уфа» сыграет первый матч в Лиге Европы
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Стало известно, с кем ФК «Уфа» сыграет первый матч в Лиге Европы

Сегодня, 18:21СпортРазиф Абдуллин
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