Стало известно, с кем ФК «Уфа» сыграет первый матч в Лиге Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого и второго отборочных этапов Лиги Европы нового сезона. Стал известен и соперник «Уфы» в этом турнире.

Футбольному клубу «Уфа», впервые принимающему участие в еврокубках, достался соперник – победитель пары «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – «Домжале» (Словения). Эти команды сыграют между собой 12 и 19 июля. Таким образом 19 июля станет понятно, какая из этих команд приедет в Уфу.

Первую игру «Уфа» проведет на домашнем стадионе 26 июля, ответная игра состоится на выезде 2 августа – или в Словении, или в Боснии и Герцеговине.

Что известно о возможных соперниках

ФК «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) - трижды обладатель Кубка Боснии и Герцеговины, в том числе в 2017 году. В прошедшем сезоне заняла 4 место из 12-ти команд чемпионата. В еврокубках участвует с 2002 года, но далеко в турнирах команда не продвигалась.

ФК «Домжале» (Словения) - играет в первой лиге чемпионата Словении, в сезоне 2017/2018 стал бронзовым призером, а в сезоне 2016/2017 - обладателем Кубка Словении. Команда играет в еврокубках с 2005 года, наивысшее достижение - выход в раунд плей-офф, где словенцы сыграли с марсельским "Олимпиком" (1:1, 0:3).Чтобы попасть в раунд плей-офф, последний перед групповым этапом, надо пройти три отборочных раунда (первый, второй и третий).