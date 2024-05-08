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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

В Уфе ждут мощный ветер и заморозки

В Уфе ждут мощный ветер и заморозки

8 мая 2024, 05:53
Фото: PxHere
После недавнего урагана в Уфе снова прогнозируют усиление ветра, а также заморозки. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

С 20:00 8 мая по 20:00 10 мая в Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. 9 мая ночью и днем синоптики ждут небольшие дожди. Ветер до 8-13 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1… +3°, днем +8…+10°.

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10 мая местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер до 8-13 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью столбик термометра окажется на отметке 0… +2°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°, днем температура составит +7…+9°.

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