В Уфе ждут мощный ветер и заморозки

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
С 20:00 8 мая по 20:00 10 мая в Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. 9 мая ночью и днем синоптики ждут небольшие дожди. Ветер до 8-13 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1… +3°, днем +8…+10°.
10 мая местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер до 8-13 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью столбик термометра окажется на отметке 0… +2°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°, днем температура составит +7…+9°.