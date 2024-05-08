В Уфе ждут мощный ветер и заморозки

10 мая местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер до 8-13 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью столбик термометра окажется на отметке 0… +2°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°, днем температура составит +7…+9°.