В Уфе провалилась Зининская трасса за ₽1 млрд

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Общественное движение «Народный фронт» обратилось в администрацию Уфы с требованием устранить провал на Зининском путепроводе и выяснить причины его образования. На трассе возникла внушительная яма. Её протяженность порядка десяти с метров, глубина — около двух метров. О разрушении полотна «Народному фронту» стало известно после того, как общественникам прислали видео провала Зининской трассы.
Зининская трасса, соединяющая Уфу и Нагаево, Зинино, Акбердино, Карамалы и другие населенные пункты, была открыта 22 декабря 2023 года. Протяженность путепровода составляет 1850 метров. Инвестиции в его строительство — около ₽1 млрд. Проект курировал задержанный 7 мая по обвинению во взяточничестве министр транспорта и дорог Башкирии Александр Клебанов.
Открытие дороги переносили несколько раз. Объект начали строить еще в 2021 году, а открыть его собирались летом 2023. Однако ввод путепровода в эксплуатацию отложили, а вскоре при строительстве развязки был обнаружен серьезный дефект — смещение опорных конструкций. Все это привело к возбуждению уголовного дела.
В декабре, наконец, состоялось «техническое открытие» Зининского путепровода. Между тем, у многих жителей из-за этого возникли проблемы с общественным транспортом.
Накануне Александра Клебанова задержали силовики. Его подозревают в получении взятки в ₽5 млн. Эти деньги считают «откатом» за покровительство на тендерах.
По версии следствия, в мае 2023 года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей. За эту сумму он обязался предоставить общее покровительство, а также способствовать в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным договорам. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.
После того, как чиновника у него дома заковали в наручники и отвезли в Следственный Комитет, он тут же лишился своего поста. Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров освободил Александра Клебанова от занимаемой должности и передал управление министерством уже бывшей заместительнице экс-министра Любови Минаковой. Несколько лет назад Минакова была соучредителем АНО «Центр социальных инициатив и развития предпринимательства». Компания находилась в Красногорске, мэром которого на тот момент являлся Радий Хабиров. В 2013 году Минакова возглавляла ООО «Альтарф», а в 2015 году — «Арттехстрой». Примечательно, что большинство компаний закрылись после того, как Минакова переехала в Уфу.