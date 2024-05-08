В Уфе провалилась Зининская трасса за ₽1 млрд

После того, как чиновника у него дома заковали в наручники и отвезли в Следственный Комитет, он тут же лишился своего поста. Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров освободил Александра Клебанова от занимаемой должности и передал управление министерством уже бывшей заместительнице экс-министра Любови Минаковой. Несколько лет назад Минакова была соучредителем АНО «Центр социальных инициатив и развития предпринимательства». Компания находилась в Красногорске, мэром которого на тот момент являлся Радий Хабиров. В 2013 году Минакова возглавляла ООО «Альтарф», а в 2015 году — «Арттехстрой». Примечательно, что большинство компаний закрылись после того, как Минакова переехала в Уфу.