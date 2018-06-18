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Открытая тренировка ФК «Уфа»: Новые тренеры, игроки и «сафронизмы»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Открытая тренировка ФК «Уфа»: Новые тренеры, игроки и «сафронизмы»

Сегодня, 14:10СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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