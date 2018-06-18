Открытая тренировка ФК «Уфа»: Новые тренеры, игроки и «сафронизмы»

Впервые команду на поле вывел в качестве главного тренера Сергей Томаров. Выросший в системе уфимского клуба, он чувствует себя в новой роли вполне уверенно.

- Воспринял свое назначение спокойно, нормально, - сказал Сергей Томаров на импровизированной пресс-конференции перед началом тренировки. – Волнение или скорее ответственность чувствую перед каждой тренировкой, потому что хочется, чтобы все прошло, как запланировали.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Решение давалось сложно, - поделился он. – Все-таки переход на пост главного тренера, всегда есть место сомнениям, получится или нет. Потом, когда для себя решил, было уже проще. Сейчас, когда прошло какое-то время, всё нормально.

- Опыта чуть не хватает, но знания, возможности и харизма у него есть, - поддержал нового главного тренера гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. – Это очень большое достижение для клуба, что за такой короткий срок сумели сделать своего главного тренера.

Изменения в тренерском штабе и «сафронизмы»

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

В тренерском штабе «Уфы» пополнение – Николай Сафрониди, «греческая ракета». Полузащитник играл в составе уфимского клуба с 2014 года, именно тогда «Уфа» начала свой путь в премьер-лиге.

Закончив карьеру игрока, он принял предложение клуба стать тренером.

- Это было совсем легко – принять такое решение, - рассказал Николай Сафрониди. – Камилыч позвонил, сказал, что ждут меня, решение принимал две минуты. «Уфа» для меня – это мой второй дом.

Николай ответил на вопросы журналистов и при этом выдавал такие фразы, которые можно назвать «сафронизмами» за их иронию и лаконичность.

- Вы убили в себе игрока?

- Главное, не перепутал раздевалку – зашел в комнату для тренеров.

- А отношение к вам в команде какое?

- Стали называть меня «Афанасьич». Хотя раньше для всех я был «Сафа».

- Как в семье отнеслись к этим переменам?

- Поддержали. Мама говорит, наконец-то перестал играть в футбол, теперь ноги ломать не будут.

Изменения в тренерском штабе еще не завершены, и в клубе ведут работу по привлечению нового тренера. Кто-то должен выполнять функции ушедших с Сергеем Семаком Александра Низелика и Марии Буровой. Но кто это будет, пока неизвестно.

- Предложение специалистам сделали, переговоры провели, теперь ждем ответа, - пояснил гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. - Если они согласятся, то это будет большое усиление для клуба.

Николай Сафрониди, скорее всего, по словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, будет отвечать за физическую готовность футболистов. Но его функции могут быть и шире.

- Он должен пройти тот путь, который прошел Виллиам, - сказал Газизов. - Ему надо потихонечку убивать из себя игрока и становиться тренером, и в то же время оставаться старшим игроком.

Новый игрок предпочел «Зениту» «Уфу»

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

20-летний защитник Данил Круговой подписал с уфимским клубом контракт на 4 года. Он находился в системе ФК «Зенит» 14 лет, последнее время играл за «Зенит-2», в этом году ему предложили продлить контракт с петербургским клубом, но он отказался. И выбрал «Уфу».

- Было предложение из «Зенита», но я отказался, выбрал «Уфу», потому что хочу развиваться как футболист, двигаться дальше, - сказал Данил Круговой. - Я очень рад, что приехал сюда, для меня это новый этап, и первый мой клуб такой, высокий очень. Я надеюсь, что у меня всё получится, я буду работать и показывать свой футбол.

За Данилом клуб наблюдал давно, сказал гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

- Давно вели этого парня, - сказал он. – Очень давно договорились о переходе, но молчали. Целеустремленный парень, надеемся, что он будет прогрессировать и повторит путь многих наших ребят, которые хорошо себя проявляют и играют в молодежных сборных, и дай бог, будет стучаться в большую сборную.

Новые имена еще будут

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

По словам Шамиля Газизова, клуб ведет переговоры с иностранным нападающим.

- Если все получится, то это будет очень хороший переход, - сказал Шамиль Газизов. – Это поможет нам прогрессировать в чемпионате и в Лиге Европы.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Наигрывается в основном составе и игрок «молодежки» Игорь Дивеев.

- Дивеев, наверное, точно поедет с командой на все сборы, - поделился Шамиль Газизов. – Этого игрока будем подпускать и уже подпускали с играми с основной командой. Надеемся, что он будет прогрессировать, и уже в этом году будет играть с основной командой.

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