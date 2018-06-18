В Башкирии возбудили новое уголовное дело по «нефтяным» деньгам
На этот раз в Татышлинском районе.
Прокуратура Татышлинского района Башкирии возбудила уголовное дело по результатам проверки обращений о нарушении земельного законодательства, сообщил Медиакорсети председатель ОО «Народный фронт Регион» Владимир Захаров.
Он получил ответ из прокуратуры, в котором сообщается, что по результатам проверки его обращения и заявления вице-президента по безопасности «Башнефти» было возбуждено уголовное дело. Оно находится в производстве ГУ СЧ МВД Башкирии.
В обращениях говорится о том, что должностные лица администрации Татышлинского района необоснованно указывали в постановлениях администрации при отводе земель для производства работ на объектах нефтедобычи «третьи юридические лица в качестве фактических землепользователей». Делалось это «без учета интересов фактических землепользователей».
В дальнейшем на основании данных постановлений в период с 2015 по 2016 годы «Башнефть» в счет возмещения убытков сельхозпроизводителей перечислила денежные суммы в размере более 110 млн руб в адрес ряда компаний, которые не являлись землепользователями, «при наличии не расторгнутых договоров аренды с фактическими землепользователями и без заключения договоров субаренды земель».
То есть сельхозхозяйства, на территории которых проводились работы и которые должны были получить компенсацию от нефтяной компании, этих денег не дождались.
Похожее дело было возбуждено ранее в Краснокамском районе Башкирии. Там только СПК «Агидель» за период с 2010 по 2015 год не получило за пользование землями 7 млн 200 тыс рублей.
«Нефтяные» деньги, предназначенные для закупки сельскохозяйственной техники, удобрений и посевного материала, до фермеров не доходили. При этом речь идет о серьезных суммах: ежегодно перечислялось району по 100 - 150 млн рублей.
В 2014 году по делу о «нефтяных» деньгах 35-летний глава Николо-Березовского сельсовета Краснокамского района был признан виновным в превышении должностных полномочий и осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
Тогда глава сельсовета с ноября 2011 по январь 2013 года, единолично, без учета мнения Совета сельского поселения, перечислил 1,65 млн руб, полученные от АНК «Башнефть» на счет некоммерческого союза «Дружба» под видом погашения задолженности, которой в действительности не существовало, а также как ошибочно зачисленные на счет сельсовета.