В Башкирии возбудили новое уголовное дело по «нефтяным» деньгам

Прокуратура Татышлинского района Башкирии возбудила уголовное дело по результатам проверки обращений о нарушении земельного законодательства, сообщил Медиакорсети председатель ОО «Народный фронт Регион» Владимир Захаров.

Он получил ответ из прокуратуры, в котором сообщается, что по результатам проверки его обращения и заявления вице-президента по безопасности «Башнефти» было возбуждено уголовное дело. Оно находится в производстве ГУ СЧ МВД Башкирии.

В обращениях говорится о том, что должностные лица администрации Татышлинского района необоснованно указывали в постановлениях администрации при отводе земель для производства работ на объектах нефтедобычи «третьи юридические лица в качестве фактических землепользователей». Делалось это «без учета интересов фактических землепользователей».

В дальнейшем на основании данных постановлений в период с 2015 по 2016 годы «Башнефть» в счет возмещения убытков сельхозпроизводителей перечислила денежные суммы в размере более 110 млн руб в адрес ряда компаний, которые не являлись землепользователями, «при наличии не расторгнутых договоров аренды с фактическими землепользователями и без заключения договоров субаренды земель».

То есть сельхозхозяйства, на территории которых проводились работы и которые должны были получить компенсацию от нефтяной компании, этих денег не дождались.

Похожее дело было возбуждено ранее в Краснокамском районе Башкирии. Там только СПК «Агидель» за период с 2010 по 2015 год не получило за пользование землями 7 млн 200 тыс рублей.

«Нефтяные» деньги, предназначенные для закупки сельскохозяйственной техники, удобрений и посевного материала, до фермеров не доходили. При этом речь идет о серьезных суммах: ежегодно перечислялось району по 100 - 150 млн рублей.

В 2014 году по делу о «нефтяных» деньгах 35-летний глава Николо-Березовского сельсовета Краснокамского района был признан виновным в превышении должностных полномочий и осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.