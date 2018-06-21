В Уфе собирают материалы для будущего Музея истории репрессий им. Хакимова

Музей расположится в будущем семейном инклюзивном социальном центре «Улей», который планируется открыть этой осенью. Помещение было отдално по личному распоряжению главы республики Рустэма Хамитова. В настоящее время арт-директор «Улья», руководительница Музея советского быта в Уфе Кристина Абрамичева занимается поиском волонтеров и будущих экспонатов и архивных документов для музея.

Идея создать Музей истории репрессий пришла к известной общественнице давно. Закономерно, что он появится на улице Карима Хакимова, известного советского дипломата, обвиненного в 1937-м году в шпионаже и участии контрреволюционной организации. Имя Хакимова было включено в сталинский расстрельный список, датированный 3 января 1938 года, а 10 января того же года его расстреляли. 28 января 1956 года Хакимов был реабилитирован посмертно.

Будущий Музей будет расположен в небольшой комнате "Улья". Есть в ней место даже вот такой камере. Фото: Артур Салимов.

В будущем Музее планируется экспозиция архивных документов, снимков, предметов интерьера жителей республики, ставшими жертвами репрессий в период с 20х - 50-е годы XX века. Напомним, только по официальным данным за всю историю БАССР было репрессировано более 50 тысяч человек. Сегодня музею нужны средства и волонтеры. Концепция музея разрабатывается.

Арт-директор «Улья» Кристина Абрамичева уверена, что этот центр станет популярным, несмотря на его отдаленность от центра столицы.

Фото: Артур Салимов.

- Частный музей — это история про самоокупаемость, иначе никак. Нужно быть самостоятельными, не зависеть ни от государства, ни от арендодателей. В настоящее время нам необходимо решить вопрос с электричеством, поставить новые счетчики. На это требуется около 250 тысяч рублей. Резиденты у нас уже есть, практически все помещения уже распределены: киномастерские, швейный цех и даже небольшой центр иппотерапии. Здесь будут проводиться различные кинопоказы, устраиваться лекции, дискуссии, мероприятия. Основная часть помещений будет выделена под социальные проекты и работу Благотворительного фонда «Твердая почва», - рассказывает Абрамичева.

Также часть будущего «Улья» займут Музей советского быта, Музей истории репрессий имени Карима Хакимова и Музей «Соцгород Черниковск».

Помочь «Улью», задать свои вопросы можно обратившись к Кристине Абрамичевой в социальных сетях или по почте [email protected].