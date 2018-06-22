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В Уфе судебных приставов обвиняют в незаконном обыске без понятых
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Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе судебных приставов обвиняют в незаконном обыске без понятых

Сегодня, 13:19ПроисшествияМарат ГареевФото: fssprus.ru
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