В Уфе судебных приставов обвиняют в незаконном обыске без понятых

Инцидент произошел в Уфе 9 июня этого года в одном из производственных помещений, расположенных в деревне Вавилово. Судебные приставы прибыли для того, чтобы наложить арест на имущество должника – жительницы Уфы в пользу ее бывшего мужа.

Двое приставов оказались в некой офисной комнате, в которой кроме них самих, никого больше не было. Судя по кадрам съемки, которую проводил мужчина, представившийся представителем владелицы имущества, на которое приставы пришли накладывать арест, приставы в комнате, оставшись наедине только с собой, без понятых проводили некие действия, которые очень похожи на обыск и выемку документов. Судя по кадрам, это и был натуральный обыск: один из двух судебных приставов, в частности, открывал тумбочку, доставал и перекладывал оттуда документы, судя по всему, что-то искал.

При этом, в комнате не было понятых. На возмущение человека, который проводил съемку, о том, почему они это делают без понятых, судебный пристав, проводивший отпуск, ответил буквально следующее (одновременно роясь в чужой тумбочке):

- Сейчас позовем понятых.

Логика любого здравомыслящего человека даже без юридического образования подсказывает: все, что связано с манипуляциями с чужим имуществом – обыск, досмотр, арест имущества – должно производиться в присутствии понятых. Далее составляется соответствующий акт, в котором досконально фиксируются абсолютно все действия приставов. Судя по кадрам видеосъемки и возмущению снимающего, судебных приставов этот казус нисколько не волновал.

На просьбу снимающего прекратить незаконный обыск и выемку документов, приставы пытались его выставить из кабинета. Также мужчина, снимающий процесс, сказал, что в кабинете находятся его личные вещи, которые ему необходимо забрать. Приставы не дали это сделать.

Кстати, судя по видео, пристав в кабинете один – по крайней мере, он в соответствующем обмундировании и бронежилете. Второй человек, который, собственно, рылся в чужой тумбочке и на чужих столах без понятых, был одет в обычную гражданскую одежду. Кто этот человек и на каком основании, находясь под прикрытием судебного пристава в бронежилете, он производил незаконный обыск, не ясно.

Видео Видео: mkset.ru

Буквально перерыв чужую тумбочку и вытащив оттуда содержимое, человек в гражданском сказал, что сейчас будет проводить опись документов. И тут же вернулся к другому столу и уже на нем продолжил проводить обыск. Возмущение снимающего, который всего лишь просил пригласить понятых и делать все в их присутствии, так и осталось просто словесным возмущением и на пристава с человеком в гражданском впечатления не произвели.

На реплику «Вы в столах роетесь, тут роетесь. Зачем вытащили без понятых? Может, этого там не было, а вы сами принесли?», слышится отчетливый ответ, от которого ну, скажем так, становится очень не по себе: «Возможно, возможно».

То есть, два присутствующих на видео человека, судебный пристав и человек в гражданском, на видео признали, что, производя обыск без понятых, в чужих вещах вполне могли появиться какие-нибудь другие предметы. Даже думать не хочется о том, какие посторонние вещи могли тут появиться, пока никто не видит.

- Имущество в помещении принадлежит другому человеку и находится у меня в залоге. Ни меня, как залогодержателя, ни собственника этого имущества во время визита приставов не было. Я по телефону попросила моего помощника, который вел эту съемку, передать приставам, чтобы они подождали меня, но мою просьбу проигнорировали. С собой они забрали разные бухгалтерские и финансовые документы, причем, не только мои, но и третьих лиц, которые вообще никакого отношения к делу не имеют. Никаких актов, никаких протоколов не велось, теперь я понятия не имею, смогу ли вернуть свои и чужие документы, - говорит управляющая имуществом Екатерина Ш.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Судя по этому видео, здесь действительно усматривается нарушение со стороны судебных приставов: все их действия должны осуществляться либо в присутствии понятых, либо с видеофиксацией, которую должны производить они сами. Если не было ни первого, ни второго, их действия незаконны, – говорит адвокат коллегии адвокатов БРКА Искандер Фахретдинов.

Войти в помещение судебные приставы могут в двух случаях: в случае согласия собственника имущества, а если его нет, то по решению суда, в котором должна быть прописана возможность вхождения в помещение. Это вообще касается проникновения в чужие помещения любых лиц: либо согласие собственника, либо решение суда.

По словам адвоката, судебный пристав сразу до входа в помещение обязан предъявить постановление о возбуждении исполнительного производства. Также сразу должны быть приглашены понятые, которым должны быть разъяснены их права. И только потом судебный пристав-исполнитель может начать процедуру осмотра имущества.

При этом все действия судебного пристава должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе, который ведется одновременно с осуществлением всех его действий. В него вписывается, в частности, что осмотрено, что изъято.

Что касается действий человека в гражданской одежде, то, во-первых, приставы все-таки всегда ходят в форменном обмундировании. Во-вторых, если по каким-то причинам пристав оказался в гражданской одежде, он должен предъявить свое служебное удостоверение.

В-третьих, в протоколе осмотра, который ведется одновременно с работой пристава, вписываются все лица, участвующие в процессе: собственник имущества, понятые, пристав-исполнитель. Если кто-то проводил действия, но в качестве действующего лица не вписан в протокол, то этот протокол должен быть признан незаконным, соответственно, весь процесс также признается незаконным.

- В данном случае можно посоветовать обратиться в Следственный комитет России с заявлением о проверке действий судебного пристава-исполнителя и лица в гражданской одежде, так как в их действиях вполне может усматриваться состав преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», – говорит адвокат Искандер Фахретдинов.

Фото: mkset.ru