«Покаянные письма»: мать обвинённого в изнасиловании парня обратилась к СМИ

Жительница Ульяновска обвинила своего молодого человека Эрика в угрозе убийством, побоях и изнасиловании. Сейчас парню грозит до 3,5 лет лишения свободы. Его мать уверена в предвзятости суда и требует предать дело огласке. Живя вместе, они однажды поссорились. Позднее, однако, Эрик одумался и стал просить прощения у возлюбленной — вскоре после этого у пары случилась интимная близость. Тем не менее девушка затаила на парня обиду и обратилась в правоохранительные органы, где среди прочего заявила, что он её изнасиловал.