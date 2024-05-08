«Покаянные письма»: мать обвинённого в изнасиловании парня обратилась к СМИ

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:42
Жительница Ульяновска обвинила своего молодого человека Эрика в угрозе убийством, побоях и изнасиловании. Сейчас парню грозит до 3,5 лет лишения свободы. Его мать уверена в предвзятости суда и требует предать дело огласке. Живя вместе, они однажды поссорились. Позднее, однако, Эрик одумался и стал просить прощения у возлюбленной — вскоре после этого у пары случилась интимная близость. Тем не менее девушка затаила на парня обиду и обратилась в правоохранительные органы, где среди прочего заявила, что он её изнасиловал.
По информации тг-канала BAZA, позднее она всё же поменяла свои показания и призналась, что секс был по обоюдному согласию. Следствие это не убедило — обвинения в изнасиловании с парня не сняли.
Сама девушка рассказывает, что, когда она пришла в отдел, чтобы забрать заявление, следователь якобы убедил её в том, что делать этого не надо — дело закроют и без этого. Однако позднее выяснилось, что обвинений по статьям 131 и 132 УК РФ с Эрика так и не сняли.
— Когда я приехала в СК Ленинского района, я из-за злости и обиды сказала следователю, что он меня изнасиловал. Я хотела его напугать, — прокомментировала заявительница.
Как сообщает BAZA, парень с девушкой начали встречаться в феврале 2023 года. Отношения складывались хорошо, пока однажды Эрик не уехал работать на вахту в Казань — там он узнал, что девушка ему изменила. После возвращения пара продолжила встречаться, но однажды Эрик вспомнил про измену и эмоции взяли верх — именно тогда они поссорились. Заявление она написала на следующий день после этого.
Эрик уехал в Казахстан. Его задержали по возвращении прямо на границе.
Мужчина не отрицает обвинения в избиении и угрозе убийством, однако настаивает, что секс с Ириной был по обоюдному согласию. Это подтверждает и сама потерпевшая — во время допроса она не подтвердила показания о насилии и рассказала, что секс был по обоюдному согласию.
Кроме того, в 2021 году Ирина уже обвиняла мужчину в изнасиловании — тогда следователи тоже возбудили уголовное дело, но после дополнительной проверки показаний его прекратили. Выяснилось, что и в тот раз интимная близость была по согласию.
Ситуацию Mkset прокомментировал адвокат Виталий Буркин.
— Мало того, что было слово против слова, так потерпевшая еще до суда призналась в оговоре. Писала в изолятор покаянные письма. А еще выяснилось, что эта девушка промышляла и раньше такими доносами — оговорила другого парня, — сказал Буркин.
Отметим, что в отношении другого молодого человека дело было прекращено на стадии следствия. Эрику же повезло куда меньше — в его отношении вынесен обвинительный приговор. Апелляция состоится 15 мая.
Также Буркин рассказал о матери Эрика — Лилии. Лилия — уроженка Буздякского района Башкирии записала видеообращение к журналистам и общественным деятелям с просьбой предать это дело огласке.
— Моего сына признали виновным в изнасиловании своей же девушки, с которой он проживал. Заявление об изнасиловании было ложным, что признала и сама девушка. Когда она осознала, что натворила, то всячески пыталась забрать заявление. Давала показания во время следствия, что оговорила моего сына, писала заявление в следственный комитет, в прокуратуру о прекращении уголовного преследования моего сына с признанием об оговоре, но все было тщетно, — говорит мама Эрика.
Лилия подчеркивает, что девушка подтвердила свои слова в суде, однако и это возымело эффекта.
— Об оговоре девушка рассказала и журналистам на камеру, несмотря на это Ленинский районный суд Ульяновска признал Эрика виновным и назначил 3,5 года лишения свободы, — рассказывает Лилия.
Как считает Виталий Буркин, суды идут на «извращение доказательств и подлоги» с целью укрыть следственные фальсификации. Единственное, что по мнению адвоката, может помочь в сложившейся ситуации, — это предать её огласке.
По мнению же матери обвиняемого, речь идёт о полном произволе со стороны суда, который игнорирует не только показания участников процесса, но и оказываемое на них давление.
— Суд укрыл в приговоре вскрывшиеся факты о потерпевшей, всячески препятствовал объективному рассмотрению дела, а еще оказывал давление на потерпевшую из-за её признания в оговоре, всячески унижая и критикуя её. С первого дня рассмотрения дела суд фактически встал на сторону обвинения, постоянно стремился ограничить сторону защиты в выяснении вопросов, имеющих значение для уголовного дела. Задаваемые судом вопросы допрашиваемым лицам направлены не на объективное выяснение всех обстоятельств по делу, но на подтверждение позиции обвинения, — говорит Лилия.
Предвзятость и необъективность суда, по словам матери Эрика, выразилась в отклонении им ходатайств защиты о приобщении к делу ряда документов, «имеющих прямое значение для доказательства невиновности её сына».
— 15 мая состоится апелляция в Ульяновском областном суде. Большая часть доказательств, рассмотренных на судебном заседании, говорит о невиновности моего сына в совершении преступлений, — заявила мать Эрика.
Напомним, в 2020 году в редакцию Mkset обратился отец молодого человека, которого возлюбленная также обвинила в сексуализированном насилии. Как заявил Тайяр А., его 29-летний сын стал жертвой интриг девушки, с которой случайно познакомился и вступил в интимные отношения. Мужчина отмечает, что спустя несколько месяцев с момента, когда его сыну выдвинули обвинения в изнасиловании, тот попытался свести счеты с жизнью. Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.