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Дети

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Ноябрь
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
3 ноября, 09:17
Октябрь
Видео. Сонный завтрак переполошил Уфу
30 октября, 08:29
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября, 11:52
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
25 октября, 17:42
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28
Видео. Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате
25 октября, 05:34
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября, 19:00
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии
24 октября, 05:42
Треть Башкирии вакцинировали
22 октября, 14:44
Поезд Деда Мороза остановится в Уфе
22 октября, 11:00
Глюкозу оштрафовали после шоу под наркотиками
22 октября, 08:11
Срочно. В Уфе эвакуировали школу
21 октября, 12:05
Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ
21 октября, 08:51
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе
19 октября, 05:58
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
18 октября, 12:07
Школьницу из Башкирии изнасиловали в Екатеринбурге
18 октября, 11:23
Уфимцы против налога на бездетность
18 октября, 06:20

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