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Школы

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Ноябрь
«Кормят бедно, ребёнок не ест»: родители в ужасе от школьных столовых Уфы
8 ноября, 14:42
Октябрь
Жуткие пневмонии подбираются к Башкирии
31 октября, 05:52
В Башкирии закрывают все школы
24 октября, 15:36
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46
График школьных каникул в Башкирии
5 октября, 14:58
Уфимцев просят не бегать по новой дороге
2 октября, 11:40
Сентябрь
СРОЧНО. В Уфе эвакуируют школы
25 сентября, 09:46
В уфимских школах запретили пирожные и жвачку
23 сентября, 16:11
В Башкирии завоют сирены
23 сентября, 10:16
Школы эвакуировали в Башкирии
19 сентября, 11:51
Школьное питание проверят в Башкирии внезапно
16 сентября, 19:23
Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам
11 сентября, 09:25
В школьных туалетах Башкирии повесили камеры
11 сентября, 04:31
Уфимским школам угрожают карантины
10 сентября, 06:15
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
6 сентября, 08:26
Дистант в Башкирии введут в крайнем случае
5 сентября, 04:40
Когда каникулы у школьников в Башкирии
3 сентября, 14:57
Школы дроноводов открыли в Башкирии
3 сентября, 08:18
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября, 18:46
Не все уфимские учителя поддержали запрет мобильников на уроках
1 сентября, 07:24

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