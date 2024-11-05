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Образование

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Ноябрь
Хабиров сходил в школьную столовую
5 ноября, 08:07
Разбить дорогу приказали в Уфе
5 ноября, 06:51
Октябрь
В Уфе закроют детский лагерь
31 октября, 15:49
Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
30 октября, 17:15
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
29 октября, 10:41
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Видео. Подросток унижал учителя на камеру под Уфой
26 октября, 05:15
В Башкирии закрывают все школы
24 октября, 15:36
Эффектная женщина стала мэром в Башкирии
24 октября, 09:54
Хабиров готовит обращение к Курултаю
22 октября, 11:31
Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ
21 октября, 08:51
Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам
18 октября, 06:02
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Сроки школьных каникул назвали в Уфе
15 октября, 18:55
«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи
14 октября, 17:06
Музей «как в Москве» откроют в Уфе
12 октября, 14:18
В школе без крыши учатся уфимские дети
10 октября, 04:07
Более 20 тысяч детей больны в Башкирии
7 октября, 12:17

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