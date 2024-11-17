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Инфляция

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Ноябрь
Уфимцы прекращают продавать квартиры
17 ноября, 03:50
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
Октябрь
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не предел
28 октября, 08:59
В России взлетела ключевая ставка — почему
25 октября, 10:46
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
22 октября, 20:11
Как получать ₽180 тысяч в Уфе
20 октября, 14:54
Цены на квартиры взлетели в Уфе
19 октября, 14:28
Инфляция в Башкирии уходит в «минус»
18 октября, 09:19
Ипотека без льгот не нужна Башкирии
17 октября, 18:54
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26
Уфимцы получают меньше казанцев
4 октября, 15:31
Цены в уфимских кафе взлетели на 25%
3 октября, 19:08
Личная инфляция составила 160% в Уфе
3 октября, 08:46
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%
1 октября, 16:30
Как ключевая ставка влияет на каждого из нас
1 октября, 07:27
Сентябрь
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55

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