Куриные яйца подешевели на треть в Башкирии

Стоит заметить, что цена за 10 штук куриных яиц к 26 августа 2024 года в Башкирии стала составлять 85,53 ₽. По данным регионального управления Росстата, в декабре 2023 года десяток яиц обошёлся бы жителям Башкирии в 129,82 ₽. Таким образом, товар с начала года стал дешевле на 34,12%.