Куриные яйца подешевели на треть в Башкирии

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Как следует из данных Росстата, за неделю — с 20 по 26 августа — в пределах 2-7% снизилась стоимость картофеля, капусты, репчатого лука, бананов, свеклы и помидоров. Вместе с тем 1-6% в цене набрали сливочное масло, маргарин, гречневая крупа, фруктово-ягодные консервы для детского питания и огурцы. Цены на остальные ходовые продукты изменились незначительно.
Стоит заметить, что цена за 10 штук куриных яиц к 26 августа 2024 года в Башкирии стала составлять 85,53 ₽. По данным регионального управления Росстата, в декабре 2023 года десяток яиц обошёлся бы жителям Башкирии в 129,82 ₽. Таким образом, товар с начала года стал дешевле на 34,12%.
Впрочем, по сравнению с августом 2023 года цены на яйца по-прежнему остаются высокими — в минувшем году стоимость товара составляла 66,08 ₽. Согласно данным Росстата, с конца лета 2023 года десяток яиц стал дороже на более чем 22%.
Как пишет «Бизнес Online», снижение цен на куриные яйца наблюдается в соседнем Татарстане. Региональный Минсельхоз отчитался, что товар потерял в стоимости 28% с начала 2024 года. Несмотря на положительную ситуацию, специалисты допускают некоторые колебания — их аналитики связали с ростом себестоимости продукции.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с начала года выросли цены на пять базовых продуктовы питания.