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Городская администрация

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2024
В Уфе чиновники радуются ларьку
14 ноября, 09:18
Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента
21 октября, 07:44
Сезон фонтанов закрыли в Уфе
13 октября, 13:21
Шакшинский мост закроют на месяц
7 октября, 07:02
Чиновников будут карать за снег в Уфе
1 октября, 14:33
Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии
24 сентября, 16:32
Мэру Уфы показали липовый центр города
24 сентября, 15:29
Власти Уфы забрали из разработки три квартала
9 сентября, 16:21
Уфимцы пытаются ускорить строительство дороги петицией
5 сентября, 14:58
В Уфе повысили тарифы на детей
30 августа, 18:14
Шакшинский мост закроют в Уфе
22 августа, 06:25
Мэр Уфы вышел на ремонт дороги
21 августа, 18:55
Четыре новых пляжа открыли в Уфе
7 августа, 08:06
Жильцов аварийных домов расселяют в Уфе
23 июля, 14:19
Мэр Нефтекамска отправился косить газон
Фото градоначальника с субботника вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей.
12 июля, 09:09
2023
Администрация Уфы ищет застройщика квартала в Черниковке за 3,8 млрд рублей
В рамках предстоящей застройки на территории квартала снесут ряд аварийных построек по улице Интернациональной.
31 октября 2023, 09:34
«Давайте завтра»: мэр Уфы сделал неожиданное заявление при подчиненных
В ходе оперативного совещания городской администрации Ратмир Мавлиев заявил о своём желании помочь онкобольным.
29 августа 2023, 10:29

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