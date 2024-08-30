Жизнь Башкирии изменится через два дня

Так, в 2024–2025 году в школах Башкирии вводится предметы «Основы безопасности и защиты Родины». В себя он будет включать старую программу из ОБЖ, а также модули о военной подготовки. Кроме того, установлен единый стандарт обязательных уроков труда, которые ранее сильно разнились в каждой школе. В среднеобразовательных учреждениях также начнёт действовать закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках.