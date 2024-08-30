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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Жизнь Башкирии изменится через два дня

Жизнь Башкирии изменится через два дня

30 августа 2024, 16:36
Фото: 1MI
Стало известно, какие законы вступят в Башкирии в силу с сентября.

Депутаты регионального парламента приняли ряд поправок в законодательство, которые начинают действовать осенью. Mkset собрал все изменения, которые нужно знать жителям региона.

Так, в 2024–2025 году в школах Башкирии вводится предметы «Основы безопасности и защиты Родины». В себя он будет включать старую программу из ОБЖ, а также модули о военной подготовки. Кроме того, установлен единый стандарт обязательных уроков труда, которые ранее сильно разнились в каждой школе. В среднеобразовательных учреждениях также начнёт действовать закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках.

Школы, вузы, детсады и колледжи, помимо этого, обяжут вывешить на своих зданиях государственый флаг.

Для школьников из многодетных семей в Башкирии введут бесплатный проезд на общественном транспорте. Воспользоваться льготой дети смогут с 1 сентября по 31 мая, кроме выходных и каникул.

Бесплатный проезд вводят в Башкирии
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Ещё один закон, касающийся общественного транспорта, также начнёт действовать с 1 сентября. Согласно тексту инициативы, в Башкирии начнут действовать штрафы за принудительную высадку инвалидов I группы из автобусов, когда те не оплачивают проезд.

Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили принять новые правила выгула собак. Законопроект депутатов, в частности, гласит, что крупных питомцев больше не смогут выгуливать дети до 14 лет.

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