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Тарифы

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Ноябрь
Тепло, доступное не каждому: тарифы на отопление повысили в Уфе
14 ноября, 11:23
Октябрь
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
Проезд в Уфе подорожает до ₽80
17 октября, 08:26
Неожиданный рост цен ждет россиян
16 октября, 08:27
В Уфе подешевела канатная дорога
8 октября, 12:45
Сентябрь
Уфимцам повысили платежи за отопление
25 сентября, 15:46
Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии
23 сентября, 16:28
Душные автобусы не пустят в Уфу
19 сентября, 05:02
В Уфе подорожает проезд
11 сентября, 14:32
ОСАГО в Уфе становится дешевле
11 сентября, 09:46
Август
В Уфе повысили тарифы на детей
30 августа, 18:14
Проезд в Уфе подорожает до 90₽
21 августа, 15:39
Уфа готовится к коммунальному аду
16 августа, 12:51
Проезд в Уфе подорожает
С воскресенья, 11 августа, ездить по городу станет дороже, сообщает Минтранс РБ.
9 августа, 07:45
Тарифы в Башкирии пересмотрят
6 августа, 10:35
Июль
Тарифы ЖКХ в Башкирии изменили
30 июля, 05:00
Деньги за ЖКХ вернут в Башкирии
29 июля, 07:56
В Башкирии пересмотрят тарифы ЖКХ
18 июля, 13:59
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
17 июля, 10:54
Проезд в Уфе вырастет в цене
15 июля, 09:43

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