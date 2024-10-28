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Башкортостан фатально уступает Татарстану
28 октября, 19:33
Выступление Путина в Уфе — главное
18 октября, 06:53
Нефтекамск надо довести до ума
8 октября, 12:22
Сентябрь
Чиновникопад усилился в Башкирии
27 сентября, 09:03
Интимная проблема вызвала скандал в башкирской школе
17 сентября, 10:54
Туризм Башкирии озолотится на сиротках
11 сентября, 18:57
Август
В Уфе повысили тарифы на детей
30 августа, 18:14
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
«Зажаты со всех сторон»: Башкирия изменит границы
23 августа, 11:55
Санкции троекратно накормили Башкирию
В 2024 году исполнилось 10 лет продовольственному эмбарго и как показала практика, это стало неожиданным толчком для развития, сообщает правительство РБ.
8 августа, 04:50
Июль
Гранты Хабирова раздали в Башкирии
30 июля, 11:47
Над Башкирией подняли дроны
Невиданный ранее беспилотник засекли над Давлеканово — что это было.
29 июля, 04:53

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