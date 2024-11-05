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Цены

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Ноябрь
Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели
5 ноября, 09:12
Такси в снегопад подешевело в Уфе
4 ноября, 11:41
Чёртова дюжина товаров подешевела в Башкирии
4 ноября, 03:15
Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии
1 ноября, 17:49
Октябрь
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре
30 октября, 05:06
Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит
29 октября, 13:52
Кто получает ₽180 тысяч в Уфе
27 октября, 14:58
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября, 07:33
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Уфимцы в панике сметают сливочное масло
25 октября, 04:44
Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты
23 октября, 19:00
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
22 октября, 20:11
Цены на красную икру перешагнули психологический порог
22 октября, 06:12
Как получать ₽180 тысяч в Уфе
20 октября, 14:54
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
Цены на квартиры взлетели в Уфе
19 октября, 14:28
Ипотека без льгот не нужна Башкирии
17 октября, 18:54

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