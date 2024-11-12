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Подорожание

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2024
Новый год подорожал в Башкирии на 20%
12 ноября, 03:38
Зимний отдых на 35% подорожал в Башкирии
6 ноября, 04:43
Любовь к природе ударит по кошелькам россиян
29 октября, 08:45
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Цены на автомобили упали в Уфе
4 октября, 07:10
Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене
9 сентября, 09:18
В Уфе повысили тарифы на детей
30 августа, 18:14
Тарифы ЖКХ в Башкирии пересмотрели
4 июня, 14:21
В Башкирии овощи подорожали до 7,4%
14 мая, 09:34
2023
Стало известно, насколько подорожают автомобили до конца года
14 октября 2023, 10:07

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