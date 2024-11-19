mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Взятка

Выбрать дату
Ноябрь
Пьяный водитель пытался подкупить инспектора в Башкирии
19 ноября, 15:43
Видео. В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
1 ноября, 12:12
Октябрь
Срочно. Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии
31 октября, 12:33
«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
22 октября, 06:45
Купить права в Башкирии — ₽150 000
15 октября, 07:49
Гендиректора «Башкиравтодора» отправили под суд
11 октября, 10:05
Нелегал дал взятку в Уфе
7 октября, 09:25
Клебанов сдает подельников в Москве
3 октября, 10:01
Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии
2 октября, 17:39
«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взятку
2 октября, 15:36
Коррупцией в Башкирии займется Москва
2 октября, 13:10
Купить ребенка в Уфе — ₽2,5 млн
2 октября, 07:30
Глазастые чиновники обложили данью уфимских торгашей
1 октября, 08:44
В Башкирии нашли 400 000 нелегалов
30 сентября, 19:07
Сентябрь
Вице-премьеру Башкирии грозит «Лефортово»
30 сентября, 18:09
Вице-премьера Башкирии задержали за взятку в ₽37 млн: ему грозит штраф от ₽2,5 млрд
30 сентября, 11:12
Осужденная мать двоих детей из Октябрьского обратилась к СМИ
25 сентября, 13:10
Полицейские обложили данью бизнес в Башкирии
25 сентября, 10:25
Купить гастарбайтера в Уфе — ₽30000
25 сентября, 10:07
Начальник МВД из Башкирии ездил на «блатных» номерах
24 сентября, 15:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика