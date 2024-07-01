Инспектор продался за iPhone в Уфе

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Как утверждают следователи, подсудимый за небольшую плату согласился «закрыть глаза» на нарушения частной фирмы и удалить соответствующие факты из электронной базы. Взамен сотрудник контрольно-аналитического отдела налоговой попросил телефон за ₽142 000 и ₽100 000 наличными.
Между тем вскоре сам взяткодатель обратился к правоохранителям. Недобросовестного инспектора схватили силовики, когда тот получал вознаграждение.
Прокуратура уже утвердила обвинение и отправила дело на рассмотрение. Заседание пройдет в Советском районе Уфы. Свою вину уволенный сотрудник налоговой не признаёт.