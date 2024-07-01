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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Инспектор продался за iPhone в Уфе

Инспектор продался за iPhone в Уфе

1 июля 2024, 05:14
Фото: 1MI
Взятку дорогостоящим смартфоном и наличными принял высокопоставленный уже экс-сотрудник налоговой службы в башкирской столице, сообщает прокуратура региона.

Как утверждают следователи, подсудимый за небольшую плату согласился «закрыть глаза» на нарушения частной фирмы и удалить соответствующие факты из электронной базы. Взамен сотрудник контрольно-аналитического отдела налоговой попросил телефон за ₽142 000 и ₽100 000 наличными.

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Между тем вскоре сам взяткодатель обратился к правоохранителям. Недобросовестного инспектора схватили силовики, когда тот получал вознаграждение.

Прокуратура уже утвердила обвинение и отправила дело на рассмотрение. Заседание пройдет в Советском районе Уфы. Свою вину уволенный сотрудник налоговой не признаёт.

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