Инспектор продался за iPhone в Уфе

Как утверждают следователи, подсудимый за небольшую плату согласился «закрыть глаза» на нарушения частной фирмы и удалить соответствующие факты из электронной базы. Взамен сотрудник контрольно-аналитического отдела налоговой попросил телефон за ₽142 000 и ₽100 000 наличными.