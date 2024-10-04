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Ветеринар

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Октябрь 2024
Замученный школьником кот нашел дом
4 октября 2024, 08:06
Август 2024
Дама погуляла с собачкой на ₽95 000
18 августа 2024, 06:04
Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек
14 августа 2024, 05:53
Ветеринара посадят за тёлочек в Башкирии
1 августа 2024, 08:50
Июль 2024
Ветврача-взяточницу помиловали в Башкирии
8 июля 2024, 06:33
Мохнатые лапы не сыграли на руку ветеринару в Башкирии
5 июля 2024, 13:17
Июнь 2024
Шум может навсегда разлучить мать с детьми в Уфе
9 июня 2024, 06:08
Май 2024
Ветеринар ответит в суде за тёлочек
3 мая 2024, 10:11

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