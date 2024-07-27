Стадо коров смыло наводнением в Башкирии

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Стадо коров оказалось по уши в воде в Абзелиловском районе Башкортостана. На кадрах с места событий видно, как несколько домашних животных плывут по течению вышедшей из берегов реки.
К счастью, по меньшей мере двоим коровам удалось выбраться на берег. Выйдя из воды, они деловито отряхнулись и направились в сторону растущих неподалеку мелких кустарников.
Пользователи соцсетей остались в восторге от животных. В комментариях многие отметили их выносливость и спокойствие, с которым они выбрались на сушу.
— Буреночки умнички, выбрались, — хвалит коров Вероника.
— Как всю жизнь плавали, как рядовой обычный день, — отмечает Николай.
— Ой, хорошо, хоть выбрались. А ведь не единственный случай, наверное, — пишет Зайнап.
Отметим, что аналогичный инцидент ранее произошел в Баймакском районе Башкортостана. Отмечается, что животные не пострадали.