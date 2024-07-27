mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Стадо коров смыло наводнением в Башкирии

Стадо коров смыло наводнением в Башкирии

27 июля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Животные как могли сопротивлялись сильному течению.

Стадо коров оказалось по уши в воде в Абзелиловском районе Башкортостана. На кадрах с места событий видно, как несколько домашних животных плывут по течению вышедшей из берегов реки.

К счастью, по меньшей мере двоим коровам удалось выбраться на берег. Выйдя из воды, они деловито отряхнулись и направились в сторону растущих неподалеку мелких кустарников.

Видео: Честный репортаж/Telegram

Пользователи соцсетей остались в восторге от животных. В комментариях многие отметили их выносливость и спокойствие, с которым они выбрались на сушу.

— Буреночки умнички, выбрались, — хвалит коров Вероника.
— Как всю жизнь плавали, как рядовой обычный день, — отмечает Николай.
— Ой, хорошо, хоть выбрались. А ведь не единственный случай, наверное, — пишет Зайнап.

Отметим, что аналогичный инцидент ранее произошел в Баймакском районе Башкортостана. Отмечается, что животные не пострадали.

Читайте также:
Вода в Башкирии прибывает по 5 сантиметров в часВ Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртноеГовяжий флот появился в Башкирии
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Животные#Спасение#Абзелиловский район#Коровы#Наводнение#Инциденты#Спасение животных#Выносливость
Подпишитесь
Рейтинг пользователей: лучшие базы отдыха в Башкирии
Сегодня, 02:00
Более 160 человек в Башкирии пострадали от насекомых
Вчера, 16:09
В Башкирию запретят ввоз новых животных
Вчера, 17:10
Тест для кошатников: интересные факты о котах, которые вы вряд ли угадаете
Вчера, 14:45
Хабиров после участия в СВО получил награду
Вчера, 14:11
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
25 июля, 04:54