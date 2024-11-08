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Животные

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Ноябрь
Опасная лихорадка покидает Башкирию
8 ноября, 15:10
Лося сбили в Уфе
8 ноября, 14:24
Чувствительный контент. Уфимка спасла слепых котят от гибели
2 ноября, 11:54
Октябрь
В Башкирии медведи вышли на охоту
29 октября, 07:50
Видео. Город крыс обнаружили в Уфе
28 октября, 16:25
Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой
28 октября, 08:03
Плачущий котёнок переполошил Уфу
23 октября, 09:10
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
20 октября, 15:31
Кот разгромил уфимский подъезд
20 октября, 09:01
«Еле ушли»: собаки напали на семью в Уфе
20 октября, 05:01
Уфимцев зовут решить судьбу высотки и зверинца
18 октября, 13:45
Видео. Необычная медведица чудом выжила в Башкирии
16 октября, 08:18
Зоопарк за ₽24 млн появится в Уфе
14 октября, 15:17
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября, 07:59
Поезд размазал коров по рельсам в Башкирии
12 октября, 14:31
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Дикая лиса покусала бабушек в Башкирии
10 октября, 17:32
Туристам в Башкирии показывают потомство Хабирова
10 октября, 04:25
Козлов не пустили в Башкирию
8 октября, 10:00
В Уфе спасли сбитую машиной белку
6 октября, 03:53

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