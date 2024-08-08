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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Чиновник раскаялся и вернул наворованное в Башкирии

Чиновник раскаялся и вернул наворованное в Башкирии

8 августа 2024, 15:52
Фото: Изображение Midjourney
Муниципальный служащий решил сэкономить на спортсменах, сообщили в прокуратуре региона.

Суд в Чишмах рассмотрит дело проворовавшегося чиновника. Мужчина будучи главой местного комитета по физкультуре заработал ₽53 тысячи на махинациях с гостиничными номерами для спортсменов.

С декабря 2022 по июль 2023 подсудимый организовывал различные выезды на соревнования. Чиновник отправлял в администрацию ложную информацию об оплате номеров для размещения спортсменов, чтобы получить деньги на эти расходы. Сами средства же тем временем он клал себе в карман.

Свою вину чиновник признал. По данным прокуратуры, подсудимый также выплатил всю сумму ущерба. Надзорное ведомство отправило дело на рассмотрение.

Чиновник обставил квартиру за счет бюджета Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Шаранском районе Башкортостана местная администрация незаконно потратила бюджетные деньги на фурнитуру для служебной квартиры.

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