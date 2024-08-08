Чиновник раскаялся и вернул наворованное в Башкирии

С декабря 2022 по июль 2023 подсудимый организовывал различные выезды на соревнования. Чиновник отправлял в администрацию ложную информацию об оплате номеров для размещения спортсменов, чтобы получить деньги на эти расходы. Сами средства же тем временем он клал себе в карман.