Чиновник раскаялся и вернул наворованное в Башкирии

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Суд в Чишмах рассмотрит дело проворовавшегося чиновника. Мужчина будучи главой местного комитета по физкультуре заработал ₽53 тысячи на махинациях с гостиничными номерами для спортсменов.
С декабря 2022 по июль 2023 подсудимый организовывал различные выезды на соревнования. Чиновник отправлял в администрацию ложную информацию об оплате номеров для размещения спортсменов, чтобы получить деньги на эти расходы. Сами средства же тем временем он клал себе в карман.
Свою вину чиновник признал. По данным прокуратуры, подсудимый также выплатил всю сумму ущерба. Надзорное ведомство отправило дело на рассмотрение.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Шаранском районе Башкортостана местная администрация незаконно потратила бюджетные деньги на фурнитуру для служебной квартиры.