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Следственный комитет

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Ноябрь
Видео. В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
1 ноября, 12:12
Видео. Уколы красоты стали криминалом в Уфе
1 ноября, 09:18
Уфимец пойдёт под суд за детский смех
1 ноября, 05:57
Октябрь
Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку
30 октября, 07:17
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
Уфимец изнасиловал и убил сестру
22 октября, 10:23
Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников
20 октября, 18:03
Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина
20 октября, 15:23
Охранники жили впроголодь в Башкирии
17 октября, 06:47
«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи
14 октября, 17:06
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Падение ребенка в шахту заинтересовало Бастрыкина
10 октября, 08:21
«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взятку
2 октября, 15:36
В Башкирии шесть лет воровали стипендии сирот
2 октября, 10:33
Вице-спикера Башкирии арестовали в Москве
1 октября, 14:46
Сентябрь
Вице-премьеру Башкирии грозит «Лефортово»
30 сентября, 18:09
Родных бойцов СВО просят молчать в соцсетях
30 сентября, 12:36
Вице-премьера Башкирии задержали за взятку в ₽37 млн: ему грозит штраф от ₽2,5 млрд
30 сентября, 11:12
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
Онкобольную оставили без лекарств в Уфе
29 сентября, 03:44

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