Кража века произошла в Уфе

Полицейские сумели отыскать предполагаемого похитителя — им оказался житель Нуримановского района Башкортостана. Отпираться он не стал и сразу во всём сознался. Как выяснилось, безупречный план кражи у него созрел спьяну. Отправившись на поиски подходящего жилища в Черниковке, мужчина приглядел дом на Новочеркасской — там как раз не горел свет, что говорило об отсутствии хозяев.