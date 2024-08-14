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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:57

Кража века произошла в Уфе

Кража века произошла в Уфе

14 августа 2024, 12:46
Фото: 1MI
Желание наживы привело жителя региона к возможности сесть на годы в тюрьму, сообщает МВД Башкортостана.

В Уфе 34-летний мужчина украл у женщины старый «пузатый» телевизор и спустил вырученные деньги на водку. О пропаже техники с тумбочки в полицию доложила хозяйка вскрытой квартиры.

Полицейские сумели отыскать предполагаемого похитителя — им оказался житель Нуримановского района Башкортостана. Отпираться он не стал и сразу во всём сознался. Как выяснилось, безупречный план кражи у него созрел спьяну. Отправившись на поиски подходящего жилища в Черниковке, мужчина приглядел дом на Новочеркасской — там как раз не горел свет, что говорило об отсутствии хозяев.

Подобрав арматуру, похититель выломал дверь в дом и схватил телевизор, стоявший на тумбочке. Сразу после этого мужчине потребовалось быстро сбыть награбленное — купить прибор всего за 600 ₽ согласилась местная пенсионерка. Вырученные средства преступник тут же потратил на алкоголь.

На задержанного завели дело о краже. Сейчас с ним разбирается полиция.

Ранее в Нефтекамске банда малолетних воришек крала у людей велосипеды.

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