Кража века произошла в Уфе

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Уфе 34-летний мужчина украл у женщины старый «пузатый» телевизор и спустил вырученные деньги на водку. О пропаже техники с тумбочки в полицию доложила хозяйка вскрытой квартиры.
Полицейские сумели отыскать предполагаемого похитителя — им оказался житель Нуримановского района Башкортостана. Отпираться он не стал и сразу во всём сознался. Как выяснилось, безупречный план кражи у него созрел спьяну. Отправившись на поиски подходящего жилища в Черниковке, мужчина приглядел дом на Новочеркасской — там как раз не горел свет, что говорило об отсутствии хозяев.
Подобрав арматуру, похититель выломал дверь в дом и схватил телевизор, стоявший на тумбочке. Сразу после этого мужчине потребовалось быстро сбыть награбленное — купить прибор всего за 600 ₽ согласилась местная пенсионерка. Вырученные средства преступник тут же потратил на алкоголь.
На задержанного завели дело о краже. Сейчас с ним разбирается полиция.