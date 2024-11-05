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Воровство

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2024
Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии
5 ноября, 08:33
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
В уфимском транспорте воруют
9 октября, 09:04
Пьяное собеседование кончилось преступлением в Башкирии
10 сентября, 07:09
Искал работу — нашел колбасу и судимость
5 сентября, 11:36
Облаву на угонщика устроили автоинспекторы Башкирии
29 августа, 12:06
Башкирию ограбили на ₽485 000
29 августа, 06:09
Шоплифтер из Башкирии заработал себе на срок
23 августа, 08:55
Кража века произошла в Уфе
14 августа, 12:46
Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки
13 августа, 08:32
Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии
13 августа, 08:12
Сын душил, бил и жег свою мать в Башкирии
7 августа, 10:18
Хитрые грабители прикинулись полицией в Уфе
7 августа, 07:34
Вахтовик из Башкирии нашел iPhone в самолёте
15 июля, 08:11
В Башкирии рабочие украли со скважины кабеля за ₽2 млн
24 июня, 06:48
Житель Башкирии провернул дерзкое мошенничество
18 июня, 06:06
2023
«Воровать заставляли старшаки»: Уфимский семиклассник попался на краже крупной суммы
Семиклассник похитил у своей бабушки целых 4 миллиона рублей, полученных от продажи ее квартиры, и потратил их на своих друзей.
26 октября 2023, 05:21

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