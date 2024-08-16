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Велосипеды

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Август
Велосипед выпустил кишки ребёнку в Башкирии
16 августа, 08:54
Кража века произошла в Уфе
14 августа, 12:46
Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии
13 августа, 08:12
Банду малолеток задержали в Башкирии
13 августа, 07:23
Июль
Серийного вора велосипедов задержали в Уфе
7 июля, 06:17
Июнь
9 лучших веломаршрутов Уфы
13 июня, 12:50
Поножовщина произошла в автобусе в Уфе
5 июня, 05:18
Май
Уфу оккупируют велосипеды
28 мая, 05:25
Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе
27 мая, 07:58

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