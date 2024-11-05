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Алкоголь

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Ноябрь
В Черниковке спаивали детей
5 ноября, 07:37
Уфимцы отказываются от пиццы
4 ноября, 09:55
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя
2 ноября, 07:59
Октябрь
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
24 октября, 10:33
Башкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов
23 октября, 09:47
Ножевое ранение на день рождения подарила жена супругу в Башкирии
23 октября, 09:34
Глюкозу оштрафовали после шоу под наркотиками
22 октября, 08:11
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
18 октября, 06:50
Веселый уфимский вахтовик устроил скандал в аэропорту
17 октября, 09:09
Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд
15 октября, 10:35
Видео. Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии
14 октября, 08:58
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Мужчина с топором гонялся за женщинами в Башкирии
9 октября, 12:44
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18
Каннибал из Башкирии попал к врачам
4 октября, 09:55
Пьяные бесстыдницы напали на ребенка войны в Башкирии
3 октября, 12:24
Уфимцев убивает неизвестное пойло
2 октября, 16:44
Гастролер-убийца прятался в уфимской бане
2 октября, 08:07

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