Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии

Будучи пьяным, владелец счёта забыл о карточке — этим и воспользовалась ушлая гостья. Женщина заметила, что с карты можно совершать покупки до ₽1000 без ввода пин-кода. В итоге маленькими суммами за утро после попойки она потратила около ₽9,3 тысяч — деньги ушли на заказы во «Вкусно и точке», а также покупки в «Монетке» и «Всё для дома».