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Воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии

Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии

13 августа 2024, 08:12
Фото: 1MI

Воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии

Пьяный банкет в малознакомой компании обернулся уголовным делом в Стерлитамаке, гласит изученное Mkset решение городского суда.

Злополучный банкет трое горожан — женщина и двое мужчин — устроили весной 2024 года. Посиделки оказались такими бурными, что гостью пришлось два раза отправлять в магазин за добавкой — при этом покупки она оплачивала с карты хозяина квартиры, которую он ей любезно предоставил.

Будучи пьяным, владелец счёта забыл о карточке — этим и воспользовалась ушлая гостья. Женщина заметила, что с карты можно совершать покупки до ₽1000 без ввода пин-кода. В итоге маленькими суммами за утро после попойки она потратила около ₽9,3 тысяч — деньги ушли на заказы во «Вкусно и точке», а также покупки в «Монетке» и «Всё для дома».

Проснувшись и обнаружив пропажу хозяин карты доложил обо всём в полицию. Воровку вскоре задержали, та отпираться не стала и возместила владельцу карты ₽3,5 тысячи. Суд назначил ей 10 месяцев «условно» с испытательным сроком на год.

Банду малолеток задержали в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске участились случаи кражи велосипедов. Так, массовым воровством двухколёсного транспорта занимался местный подросток.

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