Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Злополучный банкет трое горожан — женщина и двое мужчин — устроили весной 2024 года. Посиделки оказались такими бурными, что гостью пришлось два раза отправлять в магазин за добавкой — при этом покупки она оплачивала с карты хозяина квартиры, которую он ей любезно предоставил.
Будучи пьяным, владелец счёта забыл о карточке — этим и воспользовалась ушлая гостья. Женщина заметила, что с карты можно совершать покупки до ₽1000 без ввода пин-кода. В итоге маленькими суммами за утро после попойки она потратила около ₽9,3 тысяч — деньги ушли на заказы во «Вкусно и точке», а также покупки в «Монетке» и «Всё для дома».
Проснувшись и обнаружив пропажу хозяин карты доложил обо всём в полицию. Воровку вскоре задержали, та отпираться не стала и возместила владельцу карты ₽3,5 тысячи. Суд назначил ей 10 месяцев «условно» с испытательным сроком на год.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске участились случаи кражи велосипедов. Так, массовым воровством двухколёсного транспорта занимался местный подросток.