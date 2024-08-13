Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки

В апреле 2023 года аферистка каким-то образом уговорила пенсионерку перевести все её деньги на «безопасный» счёт, с которого мошенница успела впоследствии снять более полутора миллионов рублей. Кроме того, недобросовестной сиделке удалось убедить женщину, чтобы та переоформила свою единственную квартиру. Жильё оказалось в собственности малолетнего сына аферистки.