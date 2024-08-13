Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Суд в Уфе рассмотрел дело жительницы Иглино, которой вменили мошенничество в отношении 93-летней женщины. В августе 2022 года сельчанка начала ухаживать за одинокой старушкой и многие месяцы вынашивала план преступления.
В апреле 2023 года аферистка каким-то образом уговорила пенсионерку перевести все её деньги на «безопасный» счёт, с которого мошенница успела впоследствии снять более полутора миллионов рублей. Кроме того, недобросовестной сиделке удалось убедить женщину, чтобы та переоформила свою единственную квартиру. Жильё оказалось в собственности малолетнего сына аферистки.
Свою вину подсудимая так и не признала. Ей назначили 6 лет колонии и штраф в ₽100 000, однако наказание обвиняемая начнёт отбывать лишь после достижения её сыном 14-летнего возраста. Договор дарения квартиры же был признан недействительным.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке женщину осудили за похищение ₽10 тысяч у инвалида — потерпевший забыл банковскую карту у собутыльницы во время пьяных посиделок, та решила этим воспользоваться.