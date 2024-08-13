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Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки

Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки

13 августа 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Знакомство с «добродушной» женщиной закончилось для пенсионерки потерей ₽1,5 млн и жилья, сообщили в прокуратуре Башкортостана.

Суд в Уфе рассмотрел дело жительницы Иглино, которой вменили мошенничество в отношении 93-летней женщины. В августе 2022 года сельчанка начала ухаживать за одинокой старушкой и многие месяцы вынашивала план преступления.

В апреле 2023 года аферистка каким-то образом уговорила пенсионерку перевести все её деньги на «безопасный» счёт, с которого мошенница успела впоследствии снять более полутора миллионов рублей. Кроме того, недобросовестной сиделке удалось убедить женщину, чтобы та переоформила свою единственную квартиру. Жильё оказалось в собственности малолетнего сына аферистки.

Свою вину подсудимая так и не признала. Ей назначили 6 лет колонии и штраф в ₽100 000, однако наказание обвиняемая начнёт отбывать лишь после достижения её сыном 14-летнего возраста. Договор дарения квартиры же был признан недействительным.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке женщину осудили за похищение ₽10 тысяч у инвалида — потерпевший забыл банковскую карту у собутыльницы во время пьяных посиделок, та решила этим воспользоваться.

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