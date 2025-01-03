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Нуримановский район

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2025
Отчаянный житель Башкирии решил переплыть реку зимой
3 января, 11:46
2024
Уфимцев лечат контрафактом
3 октября 2024, 07:17
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
26 августа 2024, 05:24
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа 2024, 04:28
Кража века произошла в Уфе
14 августа 2024, 12:46
В Башкирии фирма задолжала более 900 тыс рублей рабочим
23 апреля 2024, 06:19
В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму
Бандиты кошмарили жителей 7 районов республики, вытаскивая из домов наградные значки, технику и инструменты.
4 апреля 2024, 10:27
Боец из Башкирии вернулся на родину с ранением, но погиб, вновь отправившись на СВО
Парень в 20 лет стал участником СВО, был награждён медалью Суворова, а вернувшись домой, работал на автомойке.
6 марта 2024, 10:52
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО пожарным Евгением Матерковым
Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов у себя в соцсетях.
10 февраля 2024, 08:37
2023
«Гражданка СССР»* из Башкирии предстанет перед судом за экстремизм
Ранее сообщество «Граждане СССР» было запрещено и признано экстремистским.
12 октября 2023, 09:15
Стало известно, чем обернулся инцидент на Павловском водохранилище
Инцидент произошёл в прошлую субботу. Пострадавшую госпитализировали в больницу в Нуримановском районе.
25 августа 2023, 13:22

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