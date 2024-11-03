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3 ноября
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
2 ноября
Не делайте эти 5 ошибок, если хотите сохранить цикламен здоровым и красивым
2 ноября, 12:45
Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый
2 ноября, 11:55
Дачники удивлены: как ультразвуковой отпугиватель за одну неделю избавил от мышей!
2 ноября, 10:24
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
1 ноября
Этот трюк с уксусом и солью придаст вашей посуде ресторанный блеск!
1 ноября, 12:35
Садовод начал пересаживать фиалки только таким способом и они цветут пышными шапками
1 ноября, 11:31
Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты
1 ноября, 05:30
31 октября
Размножение замиокулькаса листом: быстрый метод без лишних сложностей
31 октября, 16:03
Как заставить мышей обходить ваш погреб: простой способ с шерстяной перчаткой
31 октября, 12:26
30 октября
Как вырастить микрозелень почти бесплатно? Обзор способов без дорогих устройств
30 октября, 13:15
Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество
30 октября, 10:58
Забудьте о ловушках! Как обычный стиральный порошок избавляет от мышей
30 октября, 09:40
29 октября
Конденсат на окнах зимой больше не проблема: простая чашка спасет от сырости
29 октября, 11:12
28 октября
Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода
28 октября, 11:21
Башкирию призывают эвакуироваться
28 октября, 11:08
Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат
28 октября, 10:10
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
27 октября
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
25 октября
8 простых бытовых привычек людей, у которых в доме всегда порядок
25 октября, 12:31

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