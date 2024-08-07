Сын душил, бил и жег свою мать в Башкирии

Как стало известно, конфликт между сыном и матерью произошел в декабре 2023 года. В ту ночь невыносимая атмосфера алкогольного опьянения привела к тому, что мужчина превратил свой дом в арену насилия. В ходе ссоры он не только избил свою родную мать, но и облил ее руки кипятком. Более того, он использовал удлинитель для того, чтобы душить женщину, угрожая ей расправой.