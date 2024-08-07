Сын душил, бил и жег свою мать в Башкирии

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Как стало известно, конфликт между сыном и матерью произошел в декабре 2023 года. В ту ночь невыносимая атмосфера алкогольного опьянения привела к тому, что мужчина превратил свой дом в арену насилия. В ходе ссоры он не только избил свою родную мать, но и облил ее руки кипятком. Более того, он использовал удлинитель для того, чтобы душить женщину, угрожая ей расправой.
Но на этом история не заканчивается. В течение ноября и декабря 2023 года этот «сынок» успел украсть более ₽25 000 со счета своей мамы. Он перевел их на свой счет через онлайн-банк, тем самым нанеся еще один удар по доверительным отношениям между ними.
Несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, обвиняемый продолжал отрицать свою вину до последнего момента. Однако суд был непреклонен: ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.