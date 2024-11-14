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Пенсионерка

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Ноябрь
Санитарка отметила вековой юбилей в Башкирии
14 ноября, 08:54
Долгожительница заживо сгорела в Башкирии
13 ноября, 16:28
Ужин убил мужчину в Башкирии
12 ноября, 15:56
Пробелы в физике вызвали пожар в Уфе
9 ноября, 04:50
Октябрь
Видео. Грабитель напал на 91-летнюю уфимку
29 октября, 09:47
Ностальгия по СССР и жадность разорили жительницу Башкирии
2 октября, 07:09
Сентябрь
«В кругу огня сидела женщина»
26 сентября, 18:53
Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн
19 сентября, 11:11
КамАЗ задавил старушку в Уфе
13 сентября, 08:34
Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина
8 сентября, 04:13
Искал работу — нашел колбасу и судимость
5 сентября, 11:36
Август
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
20 августа, 11:15
Бабуля погибла перебегая дорогу в Башкирии
16 августа, 09:53
Кража века произошла в Уфе
14 августа, 12:46
Малолетний байкер разбился в Уфе
13 августа, 06:09
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
Июль
Иномарка задавила пенсионерку на переходе в Уфе
30 июля, 13:01
Пенсионерка едва не сожгла многоэтажку в Башкирии
От действий престарелой женщины едва не пострадали жильцы девятиэтажки в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
2 июля, 16:27
Июнь
Женщина отсудила ₽250 000 за сломанный позвоночник в Башкирии
25 июня, 07:35
Оперативник обманом выманил ₽15 млн у пенсионерки из Уфы: известны новые подробности
7 июня, 14:11

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