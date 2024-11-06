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Кража

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Ноябрь
Уфимский нефтяной университет обокрали на ремонте
6 ноября, 10:48
Октябрь
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии
25 октября, 06:30
Скандал на ₽89 млн закончился пшиком в Башкирии
24 октября, 07:59
«До чего довели народ…»: врачи воруют у врачей в Уфе
23 октября, 11:56
Гастролеры обокрали операторов в Башкирии
23 октября, 11:23
Автохлам стал вещдоком в Башкирии
18 октября, 06:22
Уфимец месяц воровал в магазине
14 октября, 12:46
В Уфе обокрали меховой магазин
14 октября, 12:11
Отшельник-наркоман оказался серийным вором
9 октября, 13:51
В уфимском транспорте воруют
9 октября, 09:04
В кафе на скамейках спали две женщины и бармен
9 октября, 05:16
Настойчивый вор получил ₽15 млн
2 октября, 17:05
Кражу года совершил башкортостанец
2 октября, 13:20
Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
30 сентября, 20:06
Сентябрь
Целую аллею украли в Уфе
23 сентября, 20:00
Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн
19 сентября, 11:11
Юные пинкертоны оказали услугу полиции
18 сентября, 11:14
Дети украли почти ₽1 млн из сейфа в Уфе
17 сентября, 09:21

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