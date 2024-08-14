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«КамАЗ-убийца» пытался сжечь заживо жителя Башкирии

«КамАЗ-убийца» пытался сжечь заживо жителя Башкирии

14 августа 2024, 11:49
Фото: МЧС Башкортостана
Большегруз вспыхнул посреди трассы М-5, сообщили в башкортостанском управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

Авария произошла в среду, 14 августа, под Буздяком — вблизи сёл Старые Богады и Юлдузы в Башкирии. Водитель транспортного средства ехал по трассе, когда из-под капота внезапно стали подниматься клубы густого дыма. Мужчина сразу же остановил грузовик у обочины и выскочил из объятой пламенем кабины, после чего позвонил в 112.

Прибывшие на место огнеборцы отключили двигатель и погасили пламя, тем не менее, от кабины мало что уцелело. Водителю медицинская помощь не потребовалась.

Обгоревшая курсантка из Башкирии заинтересовала Бастрыкина
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Ранее в Сибае загорелась машины, на которой проводила занятия автошкола. Курсантка при пожаре получила многочисленные ожоги. По факту инцидента завели уголовное дело, которое дошло до председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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