«КамАЗ-убийца» пытался сжечь заживо жителя Башкирии

Авария произошла в среду, 14 августа, под Буздяком — вблизи сёл Старые Богады и Юлдузы в Башкирии. Водитель транспортного средства ехал по трассе, когда из-под капота внезапно стали подниматься клубы густого дыма. Мужчина сразу же остановил грузовик у обочины и выскочил из объятой пламенем кабины, после чего позвонил в 112.