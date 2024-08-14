«КамАЗ-убийца» пытался сжечь заживо жителя Башкирии

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
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Updated Сегодня, 13:00
Авария произошла в среду, 14 августа, под Буздяком — вблизи сёл Старые Богады и Юлдузы в Башкирии. Водитель транспортного средства ехал по трассе, когда из-под капота внезапно стали подниматься клубы густого дыма. Мужчина сразу же остановил грузовик у обочины и выскочил из объятой пламенем кабины, после чего позвонил в 112.
Прибывшие на место огнеборцы отключили двигатель и погасили пламя, тем не менее, от кабины мало что уцелело. Водителю медицинская помощь не потребовалась.
Ранее в Сибае загорелась машины, на которой проводила занятия автошкола. Курсантка при пожаре получила многочисленные ожоги. По факту инцидента завели уголовное дело, которое дошло до председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.