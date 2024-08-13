Обгоревшая курсантка из Башкирии заинтересовала Бастрыкина

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Руководитель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании травмирования 17-летней девушки из Сибая. Напомним, инцидент случился в минувшую среду, 7 августа. Курсантка автошколы практиковала вождение с инструктором, когда в учебной «Ладе» внезапно лопнул шланг системы охлаждения.
Пострадавшая получила несколько термических ожогов и попала в больницу. Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело. О состоянии инструктора не сообщается.