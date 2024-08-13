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Обгоревшая курсантка из Башкирии заинтересовала Бастрыкина

Обгоревшая курсантка из Башкирии заинтересовала Бастрыкина

13 августа 2024, 09:30
Фото: 1MI
Скандал с машиной автошколы, загоревшейся прямо во время занятия, дошёл до главы Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании травмирования 17-летней девушки из Сибая. Напомним, инцидент случился в минувшую среду, 7 августа. Курсантка автошколы практиковала вождение с инструктором, когда в учебной «Ладе» внезапно лопнул шланг системы охлаждения.

Пострадавшая получила несколько термических ожогов и попала в больницу. Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело. О состоянии инструктора не сообщается.

Курсантка автошколы загорелась в машине в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, проверку поставила на контроль и прокуратура региона.

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