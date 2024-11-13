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Александр Бастрыкин

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Ноябрь
Опасным парком в Уфе займется Москва
13 ноября, 06:50
Бастрыкина заинтересовали уколы красоты из Башкирии
7 ноября, 16:04
Башкирские бракоделы интересуют Бастрыкина
4 ноября, 12:00
Октябрь
Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников
20 октября, 18:03
Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина
20 октября, 15:23
В Уфе задержали оборотней в погонах
15 октября, 07:19
Падение ребенка в шахту заинтересовало Бастрыкина
10 октября, 08:21
Сентябрь
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
30 сентября, 09:48
Аллея бойцов в Уфе стала криминалом
27 сентября, 13:24
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии
19 сентября, 15:46
Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке
12 сентября, 15:59
Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина
8 сентября, 04:13
Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина
6 сентября, 06:08
Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов
4 сентября, 15:05
Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
2 сентября, 15:21
Август
Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину
27 августа, 09:50
До Бастрыкина дошла трагедия с гибелью ребёнка в Башкирии
26 августа, 14:58
В Башкирии не дают похоронить бойца СВО
24 августа, 11:54
В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог
23 августа, 11:40

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