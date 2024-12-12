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М-5

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Декабрь 2024
Авария парализовала трассу в Башкирии
В Иглинском районе Башкортостана ввели транспортные ограничения на 1528 км автодороги М-5, сообщили Mkset в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям в четверг, 12 декабря.
12 декабря 2024, 15:23
Ноябрь 2024
Хабиров отменил плату за «Восточный выезд» в Уфе
15 ноября 2024, 06:43
Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии
10 ноября 2024, 07:13
Фуру разорвало напополам в Башкирии
8 ноября 2024, 13:45
Дороги в Башкирии встали
Очевидцы сообщают о сильном гололеде на трассе М-5 в районе Буздяка.
3 ноября 2024, 05:50
Октябрь 2024
Пьяная автоледи убила рабочего в Башкирии
ДТП с трагическим исходом расследуют в Иглинском районе Башкортостана — сообщает региональная Госавтоинспекция в субботу, 12 октября.
12 октября 2024, 13:37
Август 2024
«КамАЗ-убийца» пытался сжечь заживо жителя Башкирии
Большегруз вспыхнул посреди трассы М-5, сообщили в башкортостанском управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.
14 августа 2024, 11:49
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии
Вечером, 6 августа, на федеральной автодороге «Урал» произошла авария с пешеходом, сообщает Госавтоинспекция РБ.
7 августа 2024, 08:03
Июль 2024
Известны подробности ДТП на трассе М-5 в Башкирии
Обрушение металлической конструкции, спровоцировавшее ДТП, произошло по вине водителя грузового авто, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
24 июля 2024, 16:36
Трасса М-5 в Башкирии встала
От упавшей металлоконструкции пострадали несколько автомобилей, сообщают пользователи соцсетей.
24 июля 2024, 14:39
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт в Башкирии
8 июля 2024, 13:43
Апрель 2024
Жуткое ДТП случилось на трассе в Башкирии
Сегодня днем на трассе М-5 в Туймазинском районе произошло страшное ДТП. Водитель «Лады Ларгус» столкнулся с фурой FAW, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.
24 апреля 2024, 15:58
Март 2024
На трассе в Башкирии сняли ограничения на проезд маршруток
В Башкирии сняли все ограничения с проезда по трассе М-5 «Урал», сообщает региональный Минтранс.
29 марта 2024, 04:34

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