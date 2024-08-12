Курсантка автошколы загорелась в машине в Башкирии

В среду, 7 августа 2024 года, на автодроме в Сибае произошел инцидент. Во время обучения по вождению на учебном автомобиле марки «Лада Калина» под управлением несовершеннолетней девушки лопнул шланг системы охлаждения. Этот неожиданный и опасный случай привел к тому, что горячая охлаждающая жидкость попала на ноги ученицы. Она получила термический ожог и была срочно госпитализирована в медицинское учреждение Уфы. Сообщают, что сначала из машины выбежал инструктор, его состояние неизвестно.