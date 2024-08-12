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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:59

Девушка загорелась на уроке в Башкирии

Курсантка автошколы загорелась в машине в Башкирии

12 августа 2024, 10:16
Фото: mkset.ru

Девушка загорелась на уроке в Башкирии

В Сибае прокуратура проводит проверку в связи с серьезным травмированием 17-летней девушки во время занятий по вождению, сообщает прокуратура РБ.

В среду, 7 августа 2024 года, на автодроме в Сибае произошел инцидент. Во время обучения по вождению на учебном автомобиле марки «Лада Калина» под управлением несовершеннолетней девушки лопнул шланг системы охлаждения. Этот неожиданный и опасный случай привел к тому, что горячая охлаждающая жидкость попала на ноги ученицы. Она получила термический ожог и была срочно госпитализирована в медицинское учреждение Уфы. Сообщают, что сначала из машины выбежал инструктор, его состояние неизвестно.

Прокуратура начнет тщательное расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия. Она также оценит действия сотрудников автошколы, которые отвечают за безопасность своих учащихся и эксплуатацию учебных транспортных средств. Если будут установлены нарушения или халатность со стороны автошколы, прокуратура не исключает возможность принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по данному факту.

UPD: Сибайский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Республике Башкортостан начал доследственную проверку после инцидент. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и назначила экспертные исследования. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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