mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Пожарные под ливнем доставали женщину из кювета в Башкирии

Пожарные под ливнем доставали женщину из кювета в Башкирии

26 июля 2024, 07:15
Фото: ГК РБ по ЧС
Иномарка вылетела с обочины из-за мокрой дороги, сообщили Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась утром в пятницу, 26 июля, вблизи села Абзаково Белорецкого района Башкирии — дорожно-транспортное происшествие стряслось прямо на глазах у бригады пожарных, ехавших по трассе.

Из-за скользкой дороги местная жительница на «Рено Логан» не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. Спасатели незамедлительно остановились и кинулись на помощь женщине.

Водительница между тем не пострадала, однако её машину серьёзно «помяло» из-за опрокидывания.

Фото: ГК РБ по ЧС
Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт не едет
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за ливней оказались затоплены десятки жилых участков и множество дорог.

Читайте также:
Автобус с людьми сгорел в БашкирииПрохожие спасли байкера в БашкирииИзвестно, что ждет 16-летнего виновника смертельного ДТП в Башкирии
#Происшествия#Пожар#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Спасатели#Белорецк#Инциденты
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Вчера, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Вчера, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Вчера, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Вчера, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Вчера, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Вчера, 04:54