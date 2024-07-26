Пожарные под ливнем доставали женщину из кювета в Башкирии

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Авария случилась утром в пятницу, 26 июля, вблизи села Абзаково Белорецкого района Башкирии — дорожно-транспортное происшествие стряслось прямо на глазах у бригады пожарных, ехавших по трассе.
Из-за скользкой дороги местная жительница на «Рено Логан» не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. Спасатели незамедлительно остановились и кинулись на помощь женщине.
Водительница между тем не пострадала, однако её машину серьёзно «помяло» из-за опрокидывания.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за ливней оказались затоплены десятки жилых участков и множество дорог.